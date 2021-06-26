انفجار قرب محطة وقود فى مدينة عفرين السورية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة أنباء "هاوار"، قال مصدر: "إن الانفجار وقع بالقرب من محطة وقود جين، مقابل صالة جين، الواقعة فى مدخل مدينة عفرين من الجهة الشرقية، على طريق ناحية شرا".

وفى سياق ذا صلة، أشار المرصد السورى لحقوق الإنسان، الأربعاء، إلى قصف صاروخى نفذه الجيش السورى فى منطقة "بوتين-أردوغان"، واستهدف نقطة المراقبة التركية فى بلدة كنصفرة ضمن جبل الزاوية فى ريف إدلب الجنوبى، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية فى صفوف جنود الاحتلال التركى.