مقتل جندى أوكرانى إثر قصف شنه انفصاليون

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ"فرانس برس"، أعلن الجيش الأوكرانى فى منشور عبر "فيسبوك"، بأن انفصاليين أطلقوا النار على جنوده باستخدام قذائف هاون وأسلحة مضادة للدبابات من مكان قريب من دونيتسك، التى تعد مركزهم الإدارى.

وأفاد بيان الجيش بأنه "نتيجة القصف، أصيب جندى أوكرانى بجرح قاتل نجم عن شظية"، مضيفًا أن القوات الأوكرانية ردت على الهجوم، متهمًا الانفصاليين بالقيام بانتهاكات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه العام الماضى، وبات منهارًا.

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد ارتفاع مستوى العنف مطلع العام، حشدت روسيا فى أبريل 100 ألف جندى عند الحدود الأوكرانية، ما زاد المخاوف من تصعيد كبير فى النزاع. ثم أعلنت موسكو سحب جنودها، بينما أصرت أمريكا وأوكرانيا على أنه كان انسحاب محدودًا.

وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال جنود وأسلحة لدعم الانفصاليين، وهو أمر تنفيه موسكو. ويخوض الجيش الأوكرانى حربًا ضد المقاتلين الانفصاليين فى منطقتى دونتيسك ولوجانسك منذ 2014، عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم.