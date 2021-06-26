جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ"فرانس برس"، أعلن الجيش الأوكرانى فى منشور عبر "فيسبوك"، بأن انفصاليين أطلقوا النار على جنوده باستخدام قذائف هاون وأسلحة مضادة للدبابات من مكان قريب من دونيتسك، التى تعد مركزهم الإدارى.
وأفاد بيان الجيش بأنه "نتيجة القصف، أصيب جندى أوكرانى بجرح قاتل نجم عن شظية"، مضيفًا أن القوات الأوكرانية ردت على الهجوم، متهمًا الانفصاليين بالقيام بانتهاكات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه العام الماضى، وبات منهارًا.
وأشارت الوكالة إلى أنه بعد ارتفاع مستوى العنف مطلع العام، حشدت روسيا فى أبريل 100 ألف جندى عند الحدود الأوكرانية، ما زاد المخاوف من تصعيد كبير فى النزاع. ثم أعلنت موسكو سحب جنودها، بينما أصرت أمريكا وأوكرانيا على أنه كان انسحاب محدودًا.
وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال جنود وأسلحة لدعم الانفصاليين، وهو أمر تنفيه موسكو. ويخوض الجيش الأوكرانى حربًا ضد المقاتلين الانفصاليين فى منطقتى دونتيسك ولوجانسك منذ 2014، عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل جندى أوكرانى إثر قصف شنه انفصاليون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.