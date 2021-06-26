جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، اليوم السبت، تنكيس الأعلام فى الولاية، معربًا عن صدمته إزاء حادث الطعن الدموى الذى شهدته مدينة فورتسبورج، أمس الجمعة، واصفًا الحادث بأنه "جريمة قتل عشوائى".





وأمر رئيس بافاريا، ماركوس زودر، بتنكيس الأعلام على المبانى العامة فى الولاية الواقعة جنوب شرق ألمانيا، وقال قبل بدء اجتماع لحزبه المسيحى الاجتماعى البافارى: "إنه يوم صعب على بافاريا". بينما لا يزال الدافع مجهولاً وراء جريمة طعن المارة على نحو عشوائى، ظهر أمس الجمعة، وهى الجريمة التى أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين على الأقل بجروح خطيرة، من بينهم اثنان فى حالة حرجة. وكانت الشرطة أطلقت النار على مرتكب الحادث، وهو رجل صومالى يبلغ من العمر 24 عامًا، وتم القبض عليه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بافاريا تنكس الأعلام فى جنوب شرق ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.