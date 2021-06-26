ألمانيا ترسل طائرة لإجلاء جنودها المصابين فى مالى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام ألمانية، انطلقت طائرة من طراز "ايرباص ايه 400 ام" من بلدة فونستورف، قرب هانوفر، فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

ومن المقرر أن يتم نقل الجنود المصابين من مالى إلى كولونيا، وإلى شتوتجارت، اليوم السبت، عبر الطائرة، وهى من نفس نوع الطائرات التى استخدمت كوحدة رعاية مركزة متحركة، وتم استخدامها لنقل مرضى فيروس كورونا إلى ألمانيا من إيطاليا وفرنسا.

وفجر انتحارى سيارته المفخخة فى دورية تابعة للأمم المتحدة تقودها قوات ألمانية شمال مدينة جاو فى مالى، صباح أمس الجمعة، ما أسفر عن إصابة 13 جنديًا.

وبحسب المصادر العسكرية فى مالى، أصيب 12 جنديًا ألمانيًا، بالإضافة إلى جندى بلجيكى، ما يمثل أسوأ هجوم تتعرض له القوات الألمانية فى غرب إفريقيا.