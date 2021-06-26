رابط المربع الإلكتروني app.moe.edu.kw // وزارة التربية الكويتية // نتيجة الثانوية العامة الكويتية

الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني عشر بالكويت 2021، هو أهم موضوعات البحث من قبل 50 ألف طالب وطالبة وأولياء أمورهم، عبر رابط المربع الإلكتروني هو الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية الكويتية لإستخراج النتائج من خلالة، عن طريق إدخال الرقم المدني للطلاب الكويتين، أو عن طريق إدخال الرقم السري للطلاب الأجانب المقيمين، وقد أعلنت الوزارة أن تفاصيل النتيجة سوف يتم عرضها اليوم، من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الدكتور / علي المضف، وزير التربية الكويتي، وتنقله القناة الأولى الكويتية على الهواء مباشراً لكي يعلن أسماء أل 10 الأوائل والنسبة العامة للنجاح، والتي تشير التسريبات أنها تتخطى أل 80% وفيما يلي ألية استخراج النتيجة إلكترونياً.

الدخول على رابط app.moe.edu.kw. أو الدخول على رابط moe.edu.kw. تحديد نتائج الصف الثاني عشر الكويتي. تسجيل الرقم المدني، أو الرقم السري. الضغط على كلمة بحث.

رابط المربع الإلكتروني للنتائجنتيجة الثانوية العامة الكويتية 2021

بذلت وزارة التربية في دولة الكويت مجهود كبير هذا العام منذ بداية العام، وحتى اليوم يوم الإعلان عن النتائج وحصد نتيجة المجهود والمذاكرة طوال العام، الوزارة عملت على أستخدام التكنولوجيا الحديثة في حصول الطلاب على دروسهم بأكثر من وسيلة إلكترونية، في ظل تعطل المدارس بسبب جائحة كورونا التي تضرب العالم، وأثناء إجراء الامتحانات التي بدأت يوم الثلاثاء 2021/06/08 وأنتته الأسبوع الماضي يوم الخميس الموافق 2021/06/24، في جو صحي وأمن وتعقيم كامل لجميع منسوبي الوزارة والطلاب، حتى أنهت العام بنجاح كبير شهد به كافة الطلبة وأولياء أمورهم.

المربع الإلكتروني للنتائج 2021

نتيجة الثانوية العامة أهم نتيجة في حياة الطلاب العلمية، فهي التي على أساسها يتم الترشيح للدخول إلي الكلية وهو حلم الطلاب منذ الصغر، خاصة كليات القمة مثل “الطب، الصيدلة، الأسنان، كلية الهندسة” وغيرها من الكليات الأخرى ووفرت الوزارة الحصول على النتائج إلكترونية عبر المنصات التي ذكرناها أعلى المقال، وأيضاً يمكن للطلبة الحصول على النتائج من خلال الذهاب إلي مقر المؤسسات التعليمية “المدارس”، ومعرفة النتائج من خلالها بشرط اتحاد الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد، والتي أقرتها وزارة الصحة بدولة الكويت.