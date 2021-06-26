تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي الرقمي 2021 لمتابعة مباراة الأهلي والترجي الإياب 26\06\2021

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي 2021 الرقمي الجديد، ازداد البحث بشكل كبير، عن التردد الجديد لقناة ON Time Sports الأرضي الرقمي الديجيتال، وذلك لمتابعة مباراة الأهلي والترجي اليوم مباراة الإياب الدور نصف النهائي، فقد استطاع المارد الأحمر في وضع قدماً في نهائي دوري الأبطال، للمرة الثانية له على التوالي، بعد أن حقق بطولة النسخة الماضية على حساب الزمالك المصري، في المباراة النهائية التي جرت بينهم الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز أبناء القلعة الحمراء على أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف، ومع اقتراب موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة، ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة ON Time Sports الأرضي الرقمي 2021 الجديد.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي الرقمي

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق نقل الدوري المصري، وبطولة كأس مصر، وغيرها من البطولات في مختلف الألعاب الرياضية المختلفة، لذلك تعد من أهم وأشهر القنوات الرياضية العربية، مثلها مثل قناة السعودية الرياضية، كما أنها تمتلك حقوق نقل جميع مباريات البطولات الإفريقية، في جميع المسابقات على التردد الأرضي فقط، لذلك يبحث عن تردد قناة ON Time Sports الأرضي، الكثير من متابعي ومحبي الرياضة المصرية والعربية.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي 2021 الجديد

الكثير منا لا يمتلك رفاهية مشاهدة المباريات الهامة على القنوات مدفوعة الأجر، مثل قناة بي إن سبورت، التي سوف تقوم بنقل المباراة على قنواتها المشفرة، لذلك يبحث دائماً محبي ومتابعي الساحرة المستديرة، عن بديل لكي يتمكنوا من مشاهدة المباراة، وسوف تنقل المباراة على قناة ON Time Sports التردد الأرضي فقط، وإليكم التردد الأرضي الخاص بالقناة وهو كالتالي:

التردد الرقمي:- UHF 32.

التردد الأنالوج:- UHF 9.

موعد مباراة الأهلي والترجي

الجميع ينتظر انطلاق صافرة بداية مباراة الأهلي والترجي. والتي تأتي ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. والتي سوف تنطلق اليوم السبت الموافق 26\06\2021. في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة. حيث يفتح استاد الأهلي we السلام. أبوابه اليوم لاستضافة أحداث اللقاء المرتقب. يسعى بيتسو موسيماني للفوز بالمباراة والوصول إلى نهائي الأميرة السمراء. والحصول على اللقب للمرة الثانية على التوالي. وإضافة بطولة جديدة له مع النادي. في سجله المليء بالبطولات منذ مجيئه لتدريب عملاق أفريقيا. الأهلي والأكثر حصولاً على البطولة ب9 بطولات ويسعى للعاشرة.