العسومى: القرار الأوروبى بشأن الهجرة ابتزاز سياسى.. وجهود المغرب رائدة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، على رفض البرلمان العربى للقرار الذى أصدره البرلمان الأوروبى بحق المملكة المغربية، مشددًا على أن البرلمان الأوروبى دأب على اتباع هذه الأداة الاستعلائية فى التعامل مع قضايانا العربية، على نحو يتناقض وبشكلٍ صارخ، مع مبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل فى شئونها، ويتعارض مع أسس ومتطلبات الشراكة العربية الأوروبية المنشودة فى التعامل مع القضايا والتحديات المشتركة، وفى مقدمتها قضية الهجرة.





جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التى خصصها البرلمان العربى للتضامن مع المملكة المغربية، والرد على القرار الاستفزازى المرفوض والمدان، الذى أصدره البرلمان الأوروبى بحقها، والذى تضمن انتقادات واهية واتهامات باطلة، بشأن سياسة المملكة تجاه الهجرة غير المشروعة.

وأضاف "العسومى" فى كلمته، أنه من المفارقات الصارخة التى كشفتها هذه الأزمة، أن الدول الأوروبية التى انتقدت سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة، هى نفسها الدول المستفيدة من الجهود الكبيرة التى تقوم بها المملكة المغربية فى هذا الشأن، والتى كُلِلت باستضافتها للمؤتمر الدولى الذى اعتمد الميثاق العالمى للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية فى ديسمبر 2018.

وأكد رئيس البرلمان العربى أن ما يؤكد الجهود الكبيرة للممكلة المغربية فى مجال الهجرة، اختيار صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، كرائدٍ للهجرة فى إفريقيا من قِبل الاتحاد الإفريقى، فضلاً عن اقتراح جلالته بإنشاء المرصد الإفريقى للهجرة، والذى تبناه الاتحاد الإفريقى، وتم تدشينه رسميًا وافتتاح مقره فى المملكة المغربية فى نهاية عام 2020، وكذلك مبادرة جلالته، التى اعتمدها الاتحاد الإفريقى، بشأن الأجندة الإفريقية للهجرة، مشددًا على أن كل هذه الحقائق تؤكد وتُرسخ الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التى تبذلها المملكة المغربية فى مجال حوكمة الهجرة، وتُفنِد فى الوقت ذاته، المزاعم والإدعاءات الباطلة التى تضمنها قرار البرلمان الأوروبى.

وطالب رئيس البرلمان العربى ألا تتوقف ردود الفعل العربية عند حدود الرفض والإدانة والاستنكار، وإنما يجب العمل على بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، للتعامل الاستباقى مع مثل هذه المواقف غير المسئولة، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل فى شئونها، مشيرًا إلى القرار الذى سيصدر عن الجلسة العامة فى هذا الشأن.