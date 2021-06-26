رائحة رياء ومحسوبية كريهة.. جونسون يواجه ضغوطًا لإقالة وزير الصحة

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، يتصدر هانكوك، 42 عامًا، جهود الحكومة لمحاربة الجائحة ودائمًا ما ينصح الناس باتباع القواعد الصارمة، كما رحب العام الماضى باستقالة عالِم كبير خرق القيود بطريقة مشابهة.
واعتذر هانكوك، أمس الجمعة، عما بدر منه بعدما نشرت صحيفة "ذا صن" صورة له وهو يعانق كبيرة مساعديه ويقبّلها فى مكتبه الشهر الماضى، أى عندما كانت القواعد تحظر التواصل الحميم مع أحد خارج نطاق الأسرة.
وفى بيان، قال هانكوك: "أقر بأننى انتهكت قواعد التباعد الاجتماعى فى هذه الظروف.. خذلت الشعب وأنا آسف جدًا"، وناشد بالحفاظ على خصوصية أسرته، لاسيما وأنه رجل متزوج.
فيما علق جونسون على الأمر، أمس الجمعة، قائلاً إنه "يعتبر الأمر منتهيًا".
فيما نشرت جميع الصحف البريطانية الكبرى قصة وزير الصحة وكبيرة مساعديه على صفحاتها الأولى، مؤكدة أن هانكوك فقد أى سلطة معنوية وأخلاقية وعليه الرحيل.
وبحسب "رويترز"، كان حزب العمال المعارض طرح تساؤلات عما إذا كان هانكوك قد خالف قواعد سلوك العمل الوزارى عندما عيّن مساعدته، وهى صديقة له منذ سنوات، الأمر الذى أثار اتهامات بالمحسوبية ضد حكومة جونسون من جديد.
ووصفت صحيفة "ذا صن" القصة فى مقالها الافتتاحى، قائلة: "لا يمكن للسيد هانكوك الآن أن يحلم بأن يظهر أمامنا ليخبرنا كيف نتصرف ويتوقع منا الاستماع إليه"، وأضافت: "هناك رائحة رياء كريهة".
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