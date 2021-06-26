طريقة تسجيل المرحلة الثانية لمسار الحجاج الإلكتروني 1442 يعد ذلك من ضمن أكثر الأشياء التي تهم الكثير من المقبولين في المرحلة الأولي من الحج وذلك لأن يقومون بعملية استكمال طلب التقديم في موسم الحج حيث لابد من إن يقوم المرشح باستكمال التسجيل في المرحلة الثانية من أجل الحصول علي تصريح الحج.

المرحلة الثانية لمسار الحجاج الإلكتروني 1442

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية علي إن التسجيل في الحج هذا العام سيكون لحجاج الداخل فقط من المواطنين والمقيمين وبعدد لا يزيد عن 60 ألف حاج، وقد أوضحت الوزارة بإن التسجيل سيكون إلكترونياً علي مرحلتين يتم المفاضلة فيهم بين الحجاج وفقاً للشروط المحددة للحج ويقوم المتقدم بعد ذلك بالحصول علي تصريح الحج.

شروط الحج 2021

حددت وزارة الحج والعمرة السعودية عدد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم تنظيم موسم الحج هذا العام وتكون هذه الشروط وفقاً للنحو التالي:

يشترط إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية أو مقيم في المملكة.

يجب إن يكون عمرة يتراوح ما بين 18 إلي 65 سنة.

الحج هذا العام يكون مقتصر علي الحاصلين علي لقاح كورونا المستجد.

إن يكون المتقدم لفريضة الحج هذا العام غير مصاب بأمراض في الجهاز المناعي.

يتم المفاضلة بين المتقدمين وتكون الأولية للمتقدم للمرة الأولي للحج.

يجب إن يكون ذو صحة جيدة وقادر جسدياً علي القيام بمناسك الحج.

خطوات تسجيل المرحلة الثانية لمسار الحجاج الإلكتروني 1442

يتم استكمال عملية التسجيل في المرحلة الثانية من خلال بعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تكون وفقاً للسطور التالية: