رابط منصة فضاء اولياء التلاميذ كشف النقاط والمعدلات tharwa.education.gov.dz استعلم الان

رابط منصة فضاء اولياء التلاميذ كشف النقاط والمعدلات الذي يتم البحث عنه بكل مكان في الجزائر، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن نتائج الطلاب بالمرحلة الابتدائية والمتوسط وبالفصول الثانوية بشكل إلكتروني، من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الوزارة خشية على الطلاب أولياء الأمور من خطر الإصابة بفيرس كورونا المستجد فيما بينهم، وقد تم الإعلان منذ أيام عن نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسط عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة وإضافتها للإطلاع على النتائج، والجدير بالذكر أن النتائج قد جاءت مرتفعة للغاية لكل الطلاب والذين يقوموا بإجراء الاختبارات بظل الظروف الصعبة التي أدى بها الطلاب بظل انتشار فيرس كورونا المستجد، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ 2021 بشكل إلكتروني.

يعتبر موقع فضاء اولياء التلاميذ 2021 من أبرز المواقع الإلكترونية التعليمية بالوقت الحالي بالجزائر، كما أن هذا الموقع مختص في القيام بإعلان نتائج الطلاب في كافة المراحل التعليمية المتنوعة بكافة ولايات الجزائر، من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ الإلكترونية، وتهتم بشكل كبير بالتعليم وتقديم كل شيء خاص بالطالب والمعلم، بعد أن انتشر وباء كورونا المستجد قد تم تعليق الدراسة في جميع المدارس بالجزائر بالعام الماضي، ويساهم موقع فضاء أولياء التلاميذ كافة الطلاب من التعرف على كشف النقاط ومعدل الدرجات للفصل الدراسي الثاني التي تمكن الطالب من الحصول عليها دون أن يحتاجوا للذهاب للمدارس فقط بشكل الكتروني، والمحافظة على سلامة الطلاب والطالبات وهيئة التدريس في الجزائر.

يتم التسجيل في موقع فضاء اولياء التلاميذ لعام 2021 للاستعلام عن كافة نتائج التعليم المتوسط 2021 من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة كالتالي تابعوا معنا:-