بقرض يصل إلي 300 ألف ريال بأطول فترة سداد تصل إلي 240 شهرا

تمويل شخصي يصل إلى 300.000 ريال سعودي بفترة سداد تصل إلى 240 شهرا لجميع المواطنين السعودين، حيث يقدم التمويل من بنك الراجحي السعودي المعروف داخل المملكة بأنه يوم بتقدم افضل التمويلات التي يحتجها المواطنين، والتي يعد تمويلات تتميز بأنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسوف نوضح من خلال مقالنا هذا كيفية التقديم علي التمويل الشخصي المقدم من بنك الراجحي بفترة سداد 240 شهرا.

مزايا التمويل المقدم من بنك الراجحي

يستمر بنك الراجحي السعودي دائما في تقديم افضل التمويلات واهمها والتي يبحث عنها المواطنين دائما والتي تمتلك الكثير من المزايا التي تسهل علي المواطنين الحصول علي التمويل الشخصي من اهم ما يتميز به التمويل المقدم:

التمويل إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. التمويل المقدم من خلال مصرف الراجحي بمبلغ 300.000 ريال سعودي كحد اقصي والتي يتوفر بمبلغ مالي حسن يستطع أي عميل الحصول منه لشراء منزل أو اقامة عمل مشروع خاص به. التمويل الشخصي المقدم بأطول فترة سداد تصل إلي 240 شهرا، حيث انه هذه الميزة المقدمة مع التمويل لا تتوفر في جميع البنوك الأخري التي تقترض العميل.

شروط التمويل المقدم من خلال مصرف الراجحي السعودي

أوضح بنك التنمية الاجتماعية بعض الشروط اللا بد من توافرها لكي يتم الحصول علي التمويل الشخصي وهي كالتالي:

يجب أن يكون العميل المتقدم حامل الجنسية السعودية فقط، حيث أن التمويل متوفر لجميع المواطنين السعودين وليس متوفر للمقيمين داخل أراضي المملكة.

الراتب الشهري للمواطن العامل في القطاع الحكومي لا يقل عن قيمة خمسة ألاف ريال سعودي.

بالنسبة للقطاع الخاص فلا بد أن يتوفر راتب شهري لا يقل عن 6400 ريال سعودي.

يلزم تقديم جمع الأوراق والمستندات التي قام البنك بتحديدها وذلك من اجل الحصول علي القرض المطلوب.

المستندات والاوراق المطلوبة:

حدد بنك الراجحي بعض الأوراق والمستندات المطلوبة والتي تعرف بأنها لا بد من تقديمها عند الحصول علي التمويل في أي بنك أخر داخل أراضي المملكة السعودية والتي تحتوي علي صورة من الهوية الشخصية للعميل المتقدم، وتحويل راتب شخصي إلي بنك الراجحي لكي يتم الموافقة علي التمويل، كما انه لا بد من تحضير خطاب بالحالة الوظيفية من جهة العمل، وتعبئة نموذج خاص “نموذج 2” لطلب القرض يشتمل جميع البيانات اللازمة داخل الطلب.