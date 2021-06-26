الاردن : 10 وفيات و582 إصابة بكورونا.. وارتفاع في إيجابية الفحوصات

دوت الخليج :– أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات و582 إصابة جديدة بفيروس كورونا. ووفق الموجز الإعلامي الإحصائي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، الخميس، فقد ارتفعت حالات الوفيات 9703، والإصابات إلى 748685 حالة. وبلغت النسبة الإيجابية 2.98% من إجمالي الفحوصات المجرية للكشف عن فيروس كورونا، والبالغ عددها 19553 فحصا مخبريا. وتوزعت الإصابات على المحافظات كالآتي: العاصمة 296، الزرقاء 79، إربد 70، الكرك 30، البلقاء 25، العقبة 25، الطفيلة 12، عجلون 10، مأدبا 8، الرمثا 5، جرش 4، معان 4.

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