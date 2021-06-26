تبون يبدأ مشاورات تشكيل حكومة الجزائر الجديدة

جدة - نرمين السيد - بدأ الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مشاورات سياسية من أجل تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية التى جرت فى 12 يونيو، وفاز بها حزب "جبهة التحرير الوطنى" الحاكم، حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، جاء فى بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية أنه "فى إطار المشاورات السياسية الموسعة لتشكيل الحكومة، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى السيد أبو الفضل بعجى مرفوقاً بأعضاء من المكتب السياسى".

وتابع البيان: "كما استقبل السيد الرئيس وفداً عن ممثلى الأحرار "المستقلين"، يقوده السيد عبد الوهاب آيت منقلات..." رئيس بلدية تيزى وزو الذى قاد قائمة مستقلة فى دائرة انتخابية لم تصل نسبة المشاركة فيها الى واحد فى المئة.

ومن المنتظر أن تستمر المشاورات "حسب ترتيب النتائج النهائية المعلن عنها من طرف المجلس الدستورى"، يوم الأربعاء المقبل.

ووفقًا لهذه النتائج، حل حزب جبهة التحرير الوطنى فى المرتبة الأولى بحصوله على 98 مقعداً، من أصل 407 مقاعد، يليه المرشحون المستقلون الذين حصلوا مجتمعين على 84 مقعدًا.

أما المرتبة الثالثة فكانت لحركة مجتمع السلم، الحزب الإسلامى الرئيسى فى البلاد، الذى حصد 65 مقعداً.

وحلّ فى المرتبة الرابعة حزب التجمع الوطنى الديمقراطى، الحليف التقليدى لجبهة التحرير، بحصوله على 58 مقعداً.