وحسبما نقلت "فرانس برس"، جاء فى بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية أنه "فى إطار المشاورات السياسية الموسعة لتشكيل الحكومة، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى السيد أبو الفضل بعجى مرفوقاً بأعضاء من المكتب السياسى".
وتابع البيان: "كما استقبل السيد الرئيس وفداً عن ممثلى الأحرار "المستقلين"، يقوده السيد عبد الوهاب آيت منقلات..." رئيس بلدية تيزى وزو الذى قاد قائمة مستقلة فى دائرة انتخابية لم تصل نسبة المشاركة فيها الى واحد فى المئة.
ومن المنتظر أن تستمر المشاورات "حسب ترتيب النتائج النهائية المعلن عنها من طرف المجلس الدستورى"، يوم الأربعاء المقبل.
ووفقًا لهذه النتائج، حل حزب جبهة التحرير الوطنى فى المرتبة الأولى بحصوله على 98 مقعداً، من أصل 407 مقاعد، يليه المرشحون المستقلون الذين حصلوا مجتمعين على 84 مقعدًا.
أما المرتبة الثالثة فكانت لحركة مجتمع السلم، الحزب الإسلامى الرئيسى فى البلاد، الذى حصد 65 مقعداً.
وحلّ فى المرتبة الرابعة حزب التجمع الوطنى الديمقراطى، الحليف التقليدى لجبهة التحرير، بحصوله على 58 مقعداً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تبون يبدأ مشاورات تشكيل حكومة الجزائر الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.