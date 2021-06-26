السعودية: ترحيل أكثر من 1.5 مليون مخالف لقواعد الإقامة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، أن القوات المختصة بالمملكة تمكنت من ضبط أكثر من 5.6 ملايين مخالف منذ نوفمبر 2017، وحتى أول أمس الخميس، لافتة إلى ترحيل أكثر من 1.5 مليون مخالف.





وفى بيان لها، قالت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، إن الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفى أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التى تمت فى مناطق المملكة كافة، أسفرت عن ضبط 5.651.619 مخالفاً، منهم 4.323.083 مخالفاً لنظام الإقامة، و803.186 مخالفاً لنظام العمل، و525.350 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وأوضحت الوزارة فى البيان الذى نشرته "واس"، أن إجمالى من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، بلغوا 116.930 شخصًا، 43% منهم من اليمنيين، و54% من الإثيوبيين، و3% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 9.550 شخصًا، لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

فيما بلغ إجمالى المتورطين فى نقل وإيواء مخالفى أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 8.241 شخصًا، من بينهم 2.769 مواطنًا سعوديًا، واستكملت الإجراءات النظامية بحق 2.763 منهم وإخلاء سبيلهم. وتصل العقوبات فى هذا البند إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال.

وحسبما نقلت "واس"، أكدت الداخلية السعودية تنفيذ العقوبات الفورية بحق 715.216 مخالفاً، وإحالة و913.306 مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1.501.032 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 1.559.919 مخالفًا.