المرصد السورى: 3 قتلى جراء انفجار سيارة مفخخة فى عفرين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما أفاد به المرصد السورى لحقوق الإنسان، كانت عبوة ناسفة وراء انفجار عنيف فى مدينة عفرين، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، فى ريف حلب الشمالى الغربى.
وأشار المرصد إلى أن السيارة انفجرت على طريق إعزاز، قرب دوار كاوا الحداد.
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