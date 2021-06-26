بنجلاديش تفرض إجراءات عزل صارمة بسبب دلتا كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الحكومية فى بنجلاديش، اليوم السبت، قرارًا بفرض إجراءات حجر شديدة للغاية، وذلك اعتبارًا من يوم غد الإثنين، بعد زيادة خطيرة ومقلقة فى عدد الإصابات بالنسخة المتحورة "دلتا" شديدة العدوى من فيروس كورونا.





وفى بيان لها، قالت الحكومة البنغالية، إنه سيتم إغلاق كل الإدارات العامة وشركات القطاع الخاص لمدة أسبوع، ولن يُسمح إلا بالسفر الطبى، حسبما نقلت "فرانس برس".

وشدد البيان الحكومى على أنه "لا أحد يستطيع مغادرة منزله الا فى حالة الطوارئ".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، روبيد أمين، إنه سيتم نشر الشرطة وحرس الحدود لفرض العزل، ويمكن استدعاء الجيش عند الحاجة.

وقال أمين، إن "الوضع خطير ومثير للقلق، واذا لم ننجح فى احتوائه الآن، فسنواجه وضعًا مماثلا للوضع في الهند المجاورة".

يذكر أن بنجلاديش التى تضم 170 مليون نسمة، شهدت ارتفاعًا فى عدد الإصابات بشكل حاد بفيروس كورونا منذ منتصف مايو الماضى.