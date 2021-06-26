رابط تسجيل الحج 1442 الكترونياً localhaj.haj.gov.sa عبر وزارة الحج والعمرة

طريقة التسجيل في الحج ١٤٤٢ تمثل أحد العناوين المهمة التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين، والبحث ايضاً عن رابط تسجيل الحج 1442 خصوصًا بعدما شهد يوم الجمعة الماضي بدء وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية لإطلاق البوابة الإلكترونية التي تتيح لكل المواطنين الحجز وشراء الباقات الخاصة بالحج، ومن المقرر لهذه الإمكانية أن تبقى متاحة فقط خلال هذه الفترة حتى الساعة العاشرة من يوم الجمعة الذي سيوافق اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام ١٤٤٢ هجريًّا، فبعد ذلك سوف يتم إيقاف التسجيل.

تسجيل الحج الالكتروني السعودية

من المقرر أن تقوم وزارة الحج والعمرة بإرسال مجموعة من الرسائل النصية إلى المواطنين السعوديين وكذلك الأشخاص المقيمين داخل حدود المملكة، تفيدهم هذه الرسائل بضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بالباقات المُختارة والخاصة بكل شخص، وتشمل الإجراءات دفع الرسوم المالية الخاصة بكل باقة، كانت الوزارة قد أعلنت في وقتٍ سابقٍ عن العديد من الشروط والمعايير المطلوبة توافرها في الأشخاص الذين يقومون بعملية تسجيل الحج 1442 وأفادت الوزارة بأن القبول النهائي في مختلف الباقات يعتمد بشكل أساسي وضروري على كل الشروط والمعايير المطلوبة.

كانت المرحلة الأولى من التسجيل في الحج 1442 قد بدأت في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لعام ١٤٤٢ هجريًّا، وتم الانتهاء منها يوم الأربعاء الماضي، وقد شهدت هذه المرحلة تسجيل عدد ٥٥٨ ألفًا و٢٧٠ شخصًا، وهم الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل في الحج خلال المرحلة الأولى عبر المسار الإلكتروني للحج الخاص بالمواطنين السعوديين والأشخاص المقيمين داخل المملكة.

رابط تسجيل الحج 1442

يمكن الىن الدخول على رابط تسجيل الحج localhaj.haj.gov.sa وذلك للبدء في عملية التسجيل في الحج للعام 1442، ومن ثم اتباع الخطوات المطلوبة والموضحة، وقد سبق وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن الطريقة الواجب اتباعها للتسجيل في الحجم 1442.

يتم أولاً إرسال بعض الرسائل النصية إلى الأشخاص الذين يكونون مؤهلين للحج، وذلك تبعًا لفئات المفاضلة.

يجب على الشخص بعد ذلك أن يقوم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالحج، ومن ثم مراجعة البيانات الشخصية الخاصة به.

من الواجب على الشخص بعد ذلك أن يطِّلع على كل الشروط والضوابط المطلوبة.

يستطيع الشخص أن يقوم باختيار مرافِق واحد فقط له في الحج، على أن يكون هذا المرافِق من ضمن من الأشخاص الذين سبق لهم أن قاموا بالتسجيل.

يقوم الشخص بعد ذلك بالاطلاع على كل الباقات المُتاحة له، ثم اختيار وحجز الباقة التي يراها مناسِبة له.

يجب على الشخص بعد ذلك أن يقوم بإصدار أجور الخدمات ، ويتم الدفع إلكترونيًّا من خلال نظام «سداد».

بعد ذلك سوف يتم صدور التصريح الخاص بالحج لهذا الشخص.

متابعة تسجيل الحج 1442