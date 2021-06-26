الأردن يدين افتتاح سفارة لهندوراس في القدس

دوت الخليج :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام جمهورية هندوراس بفتح سفارة لها في القدس الخميس.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، أن فتح السفارة في القدس خطوة مرفوضة ومدانة وتعد خرقاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشدداً على أن أي إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعتبر باطلة ولاقانونية.
وبين الفايز أن تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
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