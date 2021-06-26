موسكو ـ رويترز: وجهت روسيا تحذيرا لبريطانيا والولايات المتحدة من “المغامرة” بإرسال سفن حربية إلى البحر الأسود، وقالت إنها ستدافع عن حدودها بكل الوسائل الممكنة بما في ذلك القوة العسكرية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان بثه التلفزيون الحكومي إنه ليس من الحكمة أن تقترب سفن بريطانية وأميركية من ساحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في 2014. وقال المتحدث باسم الوزارة الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف “ندعو (وزارة الدفاع الأميركية) البنتاجون والبحرية البريطانية، اللتين ترسلان سفنهما الحربية إلى البحر الأسود، إلى عدم الدخول في مغامرات عبثية”.

وأضاف أن المدمرة البريطانية دفيندر التي شقت طريقها في المياه قبالة شبه جزيرة القرم يوم الأربعاء “لم تكن أكثر من مجرد هدف” لدفاعات أسطول البحر الأسود.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تحذر بريطانيا وأميركا من «المغامرة» فـي البحر الأسود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.