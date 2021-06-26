إثيوبيا: «أطباء بلا حدود» تعلن مقتل ثلاثة من أفرادها فـي إقليم تيجراي

أديس أبابا ـ رويترز: قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ثلاثة من موظفيها في الفرع الإسباني قتلوا على يد مسلحين مجهولين في إقليم تيجراي الإثيوبي. وأضافت المنظمة أن أطباء بلا حدود ـ إسبانيا فقدت الاتصال مع سيارة تقل فريقا تابعا لها بعد ظهر الخميس.

وتابعت في بيان “ صباح الجمعة تم العثور على السيارة وعلى بعد أمتار منها جثث (الثلاثة)… نندد بهذا الهجوم على زملائنا بأشد العبارات الممكنة ولن ندخر أي جهد لفهم ملابسات ما حدث”.

والثلاثة بين 12 على الأقل من موظفي الإغاثة قتلوا منذ اندلاع القتال في نوفمبر بين الجيش الإثيوبي والقوات الموالية للحزب الحاكم السابق وهو جبهة تحرير شعب تيجراي. وتسبب الصراع في مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليونين.

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