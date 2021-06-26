إصابة رئيس الحكومة التونسية

تونس ـ رويترز: ذكرت الحكومة التونسية أن رئيس الوزراء هشام المشيشي أصيب بفيروس كورونا.

وقالت الحكومة في بيان إن رئيس الوزراء سيلغي اجتماعاته ويواصل عمله عن بعد.

وتشهد تونس زيادة كبيرة في حالات الإصابة بكوفيدـ19 وقالت السلطات الصحية إن وحدات الرعاية الفائقة مشغولة بالمرضى بالكامل تقريبا، مضيفة أن الوضع مأساوي.

وبعد احتواء ناجح للفيروس في الموجة الأولى العام الماضي، تبذل تونس جهودا مضنية لاحتواء الزيادة في حالات الإصابة، ويبلغ معدل الحالات الإيجابية الآن 36 في المئة. وفي المجمل سجلت تونس 395 ألف حالة إصابة ونحو 14406 حالات وفاة منذ ظهور المرض.

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