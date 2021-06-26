جنود أطفال نفذوا مذبحة فـي بوركينا فاسو

واجادوجو ـ رويترز: ذكرت حكومة بوركينا فاسو أن المذبحة التي وقعت في الشمال الشرقي وقتل فيها أكثر من 130 هذا الشهر نفذها في الأغلب أطفال بين سن 12 و14 عاما.

وأغار مسلحون على قرية سولهان في مساء الرابع من يونيو، وفتحوا النار على السكان وأحرقوا المنازل.

وكان ذلك أسوأ هجوم في سنوات بالمنطقة التي تعاني من المسلحين المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة. وقال المتحدث باسم الحكومة أوسيني تامبورا إن أغلب المهاجمين كانوا أطفالا، مما أثار استنكار الأمم المتحدة. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان “نستنكر بشدة تجنيد الجماعات المسلحة غير الحكومية للأطفال والمراهقين. هذا انتهاك جسيم لحقوقهم الأساسية”.

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