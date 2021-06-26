الصحة العالمية: امنعوا العدوى لتتوقف السلالات

■ روسيا تربط زيادة الحالات بانتشار «دلتا» وبطء التحصين

■ خيام طوارئ أمام مستشفيات جاكرتا

■ أول حالة ربما ظهرت بالصين فـي أكتوبر 2019

جنيف ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن أفضل طريقة لمنع ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا هي إبطاء انتقاله من المصابين به إلى غيرهم.

وقال تيدروس “السلالات الجديدة متوقعة وستواصل الظهور ـ هذا ما تفعله الفيروسات، فهي تتطور ـ لكننا يمكن أن نمنع ظهور السلالات من خلال منع كوفيدـ 19 من الانتقال”.

وأشار إلى أن المنظمة قلقة حيال سلالة دلتا سريعة الانتشار.

وقال “الأمر ببساطة: مزيد من العدوى يعني المزيد من السلالات. وقليل من العدوى يعني القليل من السلالات”.

يأتي ذلك فيما تواجه روسيا زيادة قياسية في حالات الإصابة بكوفيدـ19 عزتها السلطات لانتشار سلالة دلتا شديدة العدوى وبطء حملة التحصين مع بلوغ حالات الوفاة المرتبطة بالمرض في موسكو لعدد قياسي جديد الجمعة.

وسارع المسؤولون لإقناع الناس بالحصول على اللقاح وسط طلب فاتر على تلقيه منذ زيادة الحالات هذا الشهر. وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن 21 مليون شخص تلقوا التطعيم من أصل 144 مليون نسمة يعيشون في روسيا.

وأعلنت وزارة الصحة في منطقة خاباروفسك في أقصى شرق البلاد الجمعة أنها اضطرت لتعليق التطعيم في بعض المناطق بمدينتين بسبب نقص الإمدادات.

وقال الكرملين إن نقص اللقاحات في روسيا مرتبط بزيادة الطلب على الجرعات وصعوبات التخزين، وهو ما ستجري معالجته في الأيام المقبلة. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه يعتزم تلقي لقاح سبوتنيك لايت الروسي المؤلف من جرعة واحدة في الأسابيع المقبلة وهو رابع لقاح مسجل لدى روسيا للوقاية من كوفيد-19. من جانبه قال المعهد الوطني للصحة في إيطاليا الجمعة إن إصابات السلالة المتحورة من فيروس كورونا المعروفة باسم (دلتا) تمثل 16.8 بالمئة من إجمالي حالات كوفيدـ19 في ايطاليا.

وفي انتظار نتائح دراسة أكثر شمولا تصدر في الأيام القادمة، قال المعهد إن نسبة إصابات “حالات الإصابة بالسلالتين المتحورتين كابا ودلتا… قفزت من 4.2 في مايو إلى 16.8 في يونيو” ، استنادا لبيانات يوم 21 مايو. وفي جاكرتا قالت وزارة الصحة الإندونيسية إنها تعكف على تحويل وحدات الطوارئ الطبية في العاصمة جاكرتا إلى خيام أمام المستشفيات لتوفير مساحات أكبر تستوعب أسرّة لمرضى كوفيدـ19 مع تزايد الحالات. وتجاوزت إصابات كوفيدـ19 في إندونيسيا المليونين هذا الأسبوع. وسجلت الدولة 20574 إصابة الخميس وهو أعلى عدد إصابات يومي منذ بدء الجائحة.

وفرضت زيادة الإصابات ضغوطا على نظام الرعاية الصحية الهش، إذ تقترب المستشفيات في بعض المدن من الامتلاء عن آخرها، بينما أصيب المئات من أفراد الأطقم الطبية بالفيروس وتوفي ما لا يقل عن عشرة ممن تلقوا جرعة التطعيم كاملة.

وبلغ معدل شغل أسرّة العزل في جاكرتا 90 في المئة يوم الأربعاء وفقا لتصريحات المحافظ أنيس باسويدان، بينما بلغ معدل شغل وحدات الرعاية المركزة 86 في المئة. في غضون ذلك أشارت دراسة جديدة إلى أن الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 ربما بدأ الانتشار في الصين في أكتوبر 2019، أي قبل شهرين من رصد أول حالة في مدينة ووهان بوسط البلاد. واستخدم باحثون من جامعة كنت البريطانية أساليب علم الحفاظ على البيئة في تقدير أن فيروس (سارس-كوف-2) ظهر أول مرة خلال الفترة من أوائل أكتوبر إلى منتصف نوفمبر 2019، وفقا لبحثهم المنشور في دورية (بلوس باثوجينز). وقال الباحثون إن أكثر الاحتمالات ترجيحا هو ظهور الفيروس في 17 نوفمبر 2019 وانتشاره عالميا بحلول يناير 2020.

وظهرت أول حالة كوفيدـ19 مسجلة رسميا في الصين في ديسمبر 2019 وتم ربطها بسوق هوانان للمأكولات البحرية بمدينة ووهان.

غير أن بعض الحالات المبكرة لم تكن لها صلة بسوق هوانان مما يعني ضمنيا أن فيروس (سارس-كوف-2) كان ينتشر بالفعل قبل وصوله السوق.