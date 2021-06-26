ارتفاع عدد ضحايا عقار الإسكندرية المنهار..والبحث جار عن طفلة

تمكنت السلطات المصرية، فجر السبت، من انتشال جثامين 4 ضحايا من تحت أنقاض عقار العطارين المنهار بالإسكندرية، فيما لا يزال البحث جار عن طفلة.

وانتشل رجال الحماية المدنية، الجمعة، 3 جثث من تحت أنقاض العقار المنهار، لتبلغ حصيلة ضحايا العقار المنكوب، 4 وفيات، جميعهن نساء.

وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من إنقاذ 4 آخرين من قاطني العقار في وقت سابق، من بينهم سيدة مصابة، عمرها 70 عاما، جرى نقلها إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم.

وقال مصدر أمني إنه لا يزال البحث جار طفلة لم يتم العثور عليها حتى الآن، مضيفا في تصريح لموقع "دوت الخليج"، أن الجثث الأربع تم العثور عليها في مكان واحد.

وأشار إلى أن واحدة من الضحايا مسنة، فيما تراوحت أعمار الأخريات في الثلاثينيات.

وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغا، الجمعة، من حي وسط الإسكندرية، يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 13 في شارع مرسي بدر بمنطقة العطارين، ووجود أشخاص محتجزين تحت الأنقاض.

وانتقل مسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية وقسم الشرطة برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.