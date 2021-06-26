ترامب يطلق من أوهايو أول تجمعاته السياسية بعد مغادرته البيت الأبيض

جدة - نرمين السيد - يعود دونالد ترامب إلى أوهايو، اليوم السبت، حيث يخاطب أنصاره فى أول تجمع سياسى كبير له منذ مغادرته البيت الأبيض دعما لمرشح جمهورى للكونجرس، قبل انتخابات منتصف الولاية العام القادم.





وبحسب قناة "فرانس24" فإن الرئيس السابق المحظور من منصات التواصل الاجتماعى والذى يواجه متاعب قانونية، يبدو راغبا فى الترشح لانتخابات 2024 لكن لم يصدر عنه أى إعلان يتعلق بمستقبله السياسى.

وأدلى بخطابين كبيرين منذ مغادرته واشنطن فى يناير، اتسم احدهما بنبرة انتقامية فى كارولاينا الشمالية فى وقت سابق هذا الشهر كرر فيه عدم اعترافه بهزيمته الانتخابية فى 2020 أمام جو بايدن.

كما خاطب ترامب المؤتمر السنوى لعموم المحافظين فى فبراير، والذى لم يشبه الأجواء الحماسية التى طبعت فعاليته الشهيرة فى أماكن مفتوحة.

وبحضوره التجمع المتوقع أن يكون صاخبا ويُنظم فى مركز للمعارض فى ولينغتون بولاية أوهايو، دعما للمرشح المحافظ ماكس ميلر، أحد معاونى ترامب السابقين، فإن الملياردير المتعجرف، يوضح أنه يريد أن يبقى قوة يعتد بها فى جهود الحزب الجمهورى لاستعادة السيطرة على مجلسى الشيوخ والنواب العام القادم.

وأشار بشكل خاص إلى استعداده لمساعدة مرشحين مؤيدين لحركته "لنعيد العظمة لأمريكا".

وترامب البالغ 75 عاما، لم يظهر كثيرا أمام وسائل الإعلام منذ مغادرته مهامه بعد ثلاثة أسابيع على اقتحام دام للكابيتول فى 6 يناير.

واتهم مجلس النواب الرئيس السابق بـ"التحريض على التمرد" فى أحداث الكابيتول. وصوت عشرة جمهوريين مع الديموقراطيين لعزل الرئيس، لكن مجلس الشيوخ برأه.

ويسعى ترامب للنيل من أولئك الجمهوريين الذين صوتوا لصالح عزله، بدءا بانتونى جونزاليس، النائب عن أوهايو المنتهية ولايته والذى ينافسه ميلر فى انتخابات تمهيدية للحزب الجمهورى.