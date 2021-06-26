البرلمان العربى يصدر قرارا للرد على نظيره الأوروبى بشأن المملكة المغربية

جدة - نرمين السيد - أصدر البرلمان العربى اليوم السبت، فى جلسته الطارئة بشأن المملكة المغربية والتى عقدت برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، قرارًا تضمن رفض البرلمان العربى القاطع للقرار الذى أصدره البرلمان الأوروبى فى العاشر من يونيو الجارى بخصوص سياسات المملكة المغربية تجاه قضية الهجرة.





وجدد البرلمان العربى فى قراره، إدانته لـقرار البرلمان الأوروبى بشأن المملكة المغربية وما تضمنه من انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة، معتبرًا القرار يمثل ابتزازًا وتسييسًا مرفوضًا لجهود المملكة المغربية ومملكة إسبانيا ويمكن حلها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائى المباشر بين الدولتين.

ودعا البرلمان العربى، الاتحاد البرلمانى الدولى وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وكافة البرلمانات الإقليمية إلى رفض وإدانة هذا القرار الذى يتعارض مع قواعد الدبلوماسية البرلمانية المتعارف عليها دوليًا.

وطالب البرلمان العربى، البرلمان الأوروبى بالتخلى عن هذه الممارسات الاستفزازية وتبنى مواقف عملية ومسئولة تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوروبية.

وأكد البرلمان العربى على، أن استضافة المملكة المغربية للمؤتمر الدولى الذى شهد اعتماد الميثاق العالمى للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية فى ديسمبر 2018، وكذلك استضافتها للمرصد الإفريقى للهجرة فى ديسمبر 2020، واعتماد الاتحاد الإفريقى للأجندة الإفريقية للهجرة التى جاءت كمبادرة من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هى حقائق ترسخ الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التى تبذلها المملكة المغربية فى مجال حوكمة الهجرة، وتُفنِد فى الوقت ذاته المزاعم والادعاءات الباطلة التى تضمنها قرار البرلمان الأوروبى.

كما أكد القرار الصادر عن البرلمان العربى فى جلسته اليوم، على عروبة مدينتى سبتة ومليلة المغربيتين والجزر المغربية المحتلة، وضرورة فتح هذا الملف باعتباره من مخلفات الحقبة الاستعمارية.

وشدد البرلمان العربى على موقفه الثابت والدائم بشأن التضامن مع المملكة المغربية وتكليف رئيس البرلمان العربى باتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات لدعم ومساندة المملكة المغربية فى الرد على هذا القرار.