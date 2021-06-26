رابط وطريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المزارعين Www Reef gov sa

التسجيل فى دعم ريف من الأمور التي يبحث عنها سكان ريف المملكة العربية السعودية حتى تحقق الأهداف الذي تعود عليهم من هذا الدعم المادي، ولم تكن الفائدة التي تعود من هذا البرنامج على المواطن فقط، ولكن قد تستفاد المملكة بنسبة كبيرة ويعود بالنجاح فيما بعد بتنمية الاقتصاد السعودي، حتى يتم جني ثمرات برنامج ريفي عند حلول عام 2030 التي تظهر فيه الحصيلة الإنتاجية لهذا العمل الاقتصادية الضخم.

التسجيل في دعم ريف السعودي

قبل القيام بخطوات التسجيل في دعم ريف عليك المعرفة بأن هذا البرنامج الريفي يعد مبادرة كانت بداية انطلاقها في 9 يناير 2019 من وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية، وتحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز؛ لتحقيق الرخاء الاقتصادي والعمل على استغلال الموارد الطبيعية في الزراعة إلى جانب تحقيق مصالح المزارع وتضاعف مكاسبه.

الرفع من شأن الفلاح الصغير بتحويله إلى مستثمر.

إيجاد فرص عمل لعدد أكبر من الشباب من خلال في المزارع.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطعام والمال.

الحفاظ والموارد الطبيعية واستغلال البيئة استغلال أمثل.

التشجيع على الإقامة والعيش في المدن الريفية.

تشجيع الشباب على العمل الحر وفتح المشاريع الصغيرة باستثمار الزراعي.

إيجابيات التسجيل برنامج دعم ريفطريقة التسجيل في دعم ريف

يجب تقديم البيانات الخاصة بالمزارع حتى يحصل على الدعم المادي الذي يوسع من مشروعه الزراعي، وشراء المعدات والأجهزة الحديثة مع الاهتمام بجميع الحرف الريفية لتحسين العمل والوصول لأفضل حصيلة انتاجية.