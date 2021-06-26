شروط التسجيل في حملة الفرقان لخدمة حجاج الداخل

شركة حملة الفرقان من الشركات الكبيرة والمتميزة في مجال الحج وخدماته، حيث تعمل الشركة على تقديم أفضل ما لديها من خدمات لجميع المواطنين، سواء كانوا من أبناء المملكة والمقيمين فيها، أو من خارجها، كما أن الشركة تقدم أفضل ما لديها من خدمة الحجيج، حيث دائمًا ما تتميز بأنها رائدة في التعامل مع الجنسيات المختلفة من الحجاج الوافدين لزيارة بيت الله، وتسهيل كافة العقبات أمامهم، وذلك من خلال فريق عمل مؤهل ومدرب جيدًا على ذلك، والشركة في هذا المجال منذ سنوات، يعمل بها مجموعة من الكوادر الفنية المدربة أعلي تدريب، وأكثر ما يميز العاملون بها، هو العمل بروح الفريق الواحد، وهذا ما جعل الشركة تحظي بثقة الكثيرين الوافدين لأداء مناسك الحج.

تسجيل حملة الفرقان

حيث قامت وزارة الحج بالسعودية بفتح باب التسجيل والحجز بالحملات ويكون من خلال الشركات فقط، حيث يمكن القيام بعملية التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، الذي يمكن أن يتم على مرحلتين وهما:

المرحلة الأولي: ويتم من خلالها القيام بتسجيل رغبة الحج، حيث أن هناك العديد من الشروط يجب أن تنطبق على الشخص المتقدم لحج هذا العام 1442.

المرحلة الثانية: يتم اختيار الحملات والشركات، والباقات، ودفع الرسوم الخاصة بالحج، التي تم الإعلان عنها من خلال الوزارة، حيث يمكن السداد عن طريق وزارة الحج والعمرة وإصدار التصاريح.

وقد قامت شركه الفرقات بتحديد بعض الشروط للقبول ومنها الالتزام بالالتحاق بالفرع الذي تم التسجيل عليه في المسار الإلكتروني، عدم استقبال الزوار من خارج الحملة.

كيفية التواصل مع حملة الفرقان للحج

حملة الفرقان للحج تقدم خدماتها لحجاج الداخل، من خلال فريق من العاملين بها، وضعوا هدفهم الأساسي راحة الحجاج، وتلبية رغباتهم، وتوفير كل سبل الراحة لهم، ومن هنا فإنه يمكن للراغبين في التواصل مع الشركة، أن يقوم بالاتصال بالعناوين التالية: