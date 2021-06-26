طريقة التسجيل في الحج المرحلة الثانية 1442 من المسار الإلكتروني للحج

التسجيل في الحج المرحلة الثانية 1442 من أجل استكمال طلب التسجيل في موسم الحج للعام الجاري حيث لابد من إن يقوم المرشح من المرحلة الأولي من أستكمال التسجيل في المرحلة الثانية وذلك لأن يحصل علي تصريح الحج، وقد أوضحت وزارة الحج السعودية بإن الحج هذا العام سيكون بعدد 60 ألف حاج فقط.

التسجيل في الحج المرحلة الثانية 1442

قامت وزارة الحج بفتح باب التسجيل في المرحلة الثانية علي بوابة المسار الإلكتروني لموسم الحج وذلك من بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولي في الأيام الماضية ويتمكن المتقدم بعد إتمام التسجيل في هذه المرحلة وسداد الرسوم المحددة بالحصول علي تصريح الحج من خلال موقع بوابة أبشر الإلكترونية.

شروط الحج 2021

وضعت وزارة الحج عدد من الضوابط والشروط التي يتم من خلالها بالمفاضلة بين المتقدمين وتكون هذه الشروط وفقاً للأتي:

يقتصر الحج هذا العام علي المواطنين والمقيمين في المملكة فقط.

إن يكون المتقدم للحج في عمر لا يقل عن 18 سنة ولا يتجاوز 65 عاماً.

يشترط إن لا يكون مصاب بفيروس كورونا المستجد.

إن يكون قد حصل علي لقاح كورونا المتوافر في المملكة العربية السعودية.

ينبغي إن يكون له القدرة الصحية والبدنية علي أداء مناسك الحج.

خطوات طباعة تصريح الحج من أبشر

لابد من إن يقوم الحاج بطباعة تصريح الحج بعد إتمام التسجيل في المرحلة الثانية وذلك لأن يستطيع الذهاب إلي أداء الفريضة ويكون ذلك من خلال القيام بالأتي:

التوجه إلي موقع منصة أبشر الإلكترونية علي شبكة الأنترنت.

اختيار أبشر للأفراد.

إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر.

الضغط علي زر الدخول.

تقوم باختيار من القائمة العلوية للموقع خدماتي.

بعد ذلك اختيار منها طباعة تصريح الحج.

تكتب البيانات المطلوبة منك في الأماكن المخصص لها.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر استعراض التصريح.

يتم عرض لك التصريح.

الضغط علي زر الطباعة.

طريقة التسجيل في الحج المرحلة الثانية 1442

يتم استكمال إجراءات التسجيل في المرحلة الثانية عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل من خلال أتباع التالي: