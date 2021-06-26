أسعار باقات الحج الجديدة للباقات الثلاثة وخطوات التسجيل وشروطه للباقات

أسعار باقات الحج الجديدة التي تم الإعلان عنها من الوزارة لهذا العام . كذلك ما هي الباقات التي تم طرحها والأسعار الخاصة بها . كما سيتم شرح الخطوات والشروط الخاصة بالتسجيل في الحج . كذلك لمن يرغب في التعرف علي أسعار الحج البري2021 من خلال الرابط الرسمي للوزارة . الذي سيتم أرفاقه بالمقال وهو رابط المسار الإلكتروني كما أن سعر الحج 2021 . كذلك سنتعرف علي كافة تفاصيل الأسعار للباقات المختلفة . تلك التي تم طرحها للمقيمين والمواطنين بالسعودية بمختلف أسعار الحج 2021 . كذلك الشروط التي تم وضعها من وزارة الحج والعمرة السعودية . كما أن السؤال الذي يشغل كل من يرغب بالحج وهو كم تكلفة الحج هذا العام . كذلك كافة التفاصيل المتعلقة في أسعار حج القرعة 2021 .

السعر الأول للباقة الأولي وهي باقة ضيافة أبراج تبدأ الأسعار الخاصة بها من مبلغ 13560 ريال سعودي . كذلك أسعار باقات الحج والباقة الأولي تكلفتها شاملة الانتقالات من السعودية بالكامل سعر الباقة غير شاملة الضريبة . كما أن السعر الخاص بالباقة الثانية في الحج وهي مخيمات الحج وسعرها 14381 ريال سعودي . كذلك أيضاً السعر الخاص بالباقة الثانية شامل كافة الانتقالات من مكة المكرمة والسعر غير شامل الضريبة . كما أن سعر الباقة الثالثة تم تحديدها وهي باقة ضيافة المخيمات والسعر المحدد لها 12113 ريال سعودي . كذلك السعر المشار أليه يشمل كافة الانتقالات من مكة المكرمة غير شامل الضريبة أيضاً في موسم حج 1442 .

تم فتح باب الحجز في الحج لكافة المواطنين السعوديين كذلك المقيمين بالمملكة .

كذلك وفقاً إلي أسعار باقات الحج الجديدة يتم اختيار الباقة حسب ما هو ملائم .

يتم اختيار الباقة حسب ما هو ملائم . كما أن الوزارة حددت الأعمار المسموح لها في الحج من 18 عام إلي 65 عام .

ذلك في حالة أي شخص يعاني من أي أمراض مزمنة غير مسموح له بالحج .

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية التسجيل في الحج بشكل إلكتروني .

التسجيل في الحج بشكل إلكتروني . كذلك يجب علي الأشخاص الراغبين في الحج يكونوا محصنين من فيروس كورونا .

كما أن التحصين بأنواعه الثلاثة سواء محصن أو محصن بجرعة واحدة أو محصن متعاف .

يتم قبول كافة المتقدمين إلي الحج الذين مر عليهم خمس سنوات الأخيرة .

ذلك في حالة أن هناك رغبة للحج للنساء تكون بغير محرم ولكن شرط أن تكون مع مجموعة نساء .

كخطوة أولي يتم تسجيل الدخول علي موقع وزارة الحج والعمرة السعودية . كذلك من خلال موقع المسار الإلكتروني التابع للوزارة لتسجيل حجاج الداخل . كما أن بعد تسجيل الدخول يتم الضغط علي قائمة “طلب حجز” للحج . كذلك موسم حج 1442 يتم تسجيل كافة البيانات وأيضاً المدينة التي يقطن بها المواطن . بعد ذلك يتم تقديم الطلب الخاص بالانضمام إلي برنامج الحج لهذا العام 1442 . كذلك يجب أن يتم تسجيل البيانات الخاصة بالحجاج لحج هذا العام الخاصة بهم . كما أنه يتم تسديد كافة الرسوم المفروضة للحجز في الحج ثم إكمال بيانات الطلب .

أسعار باقات الحج الجديدة للباقات الثلاثة التي تم طرحها هذا العامأسعار باقات الحج الجديدة والشروط التي تم وضعها من وزارة الحج والعمرة السعوديةالطريقة التي يتم بها التسجيل علي موقع المسار الإلكتروني للحج هذا العامما سيتم تقديمه لحجاج هذا العام من خدمات لموسم الحج

تم التصريح من وزارة الحج والعمرة السعودية بأن الخدمات . في موسم الحج هذا العام تكون شاملة وجبات الإعاشة التي تم تحضيرها سابقاً . تلك التي تقدم لكافة الحجاج لهذا العام . كذلك سيتم تقديم هذه الوجبات بشكل فردي لكافة الحجاج . وفقاً للمواصفات التي تم وضعها من الإدارة المختصة في هذا الشأن . كذلك يتم توفير مساحة 4 متر مربع للفرد الواحد ذلك في باقة الضيافة . كما أن أسعار باقات الحج الجديدة والخدمات المقدمة . يضاف لها مساحة الخدمات التي زادت هذا العام بشكل أفضل . كذلك يتم توفير مساحة مترين مربعين في عرفات بالإضافة إلي مساحات الخدمات . كما أنه يتم توفير مساحة 5.33 متراً مربع لكل حاج في باقة الضيافة المميزة . تلك التي ستكون في مخيمات مني .

أسعار باقات الحج الجديدة وتم استعراض كافة ما يخص الحج لهذا العام . وفيما يخص أسعار الحج البري 2021 هذا العام . يمكن التعرف عليه من خلال الموقع الرسمي المسار الإلكتروني . كذلك كافة تفاصيل أسعار الحج 2021 من خلال الرابط المرفق بالمقال .