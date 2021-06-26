شروط استخراج تصريح أجير الحج وآلية الطلب

استخراج تصريح أجير الحج من الخدمات المتاحة لصالح المواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية أو الوافدين أيضًا، وقد أشارت وزارة الموارد البشرية أن استخراج التصريح يمكن من خلال منصة أجير الإلكترونية التي تفتح الفرصة أمام الجميع للعمل في فترة الحج وأداء المناسك الدينية في الفترة المقبلة، وهناك الكثير من الضوابط والشروط التي ينبغي أن تتوافر من أجل قبول طلب تصريح أجير الحج للمقيمين والمواطنين سنتعرف عليها.

شروط استخراج تصريح أجير الحج

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن الشروط التي ينبغي أن تتوافر حتى يتم قبول طلب إصدار تصريح أجير الحج من خلال الإنترنت، وتتمثل تلك الشروط في التالي:

أن تتوافر كافة الضوابط الصحية الخاصة بمكافحة الفيروس المستجد في المملكة العربية السعودية وعلى رأسها أن يتم الحصول على جرعات اللقاح، سواء جرعتين للأنواع التي تلزم الحصول على جرعتين من اللقاح، أو جرعة واحدة في حال كانت آلية عمل اللقاح هي جرعة واحدة فقط.

أن يكون المتقدم للالتحاق بالعمل أو الحصول على تصريح أجير الحج خاليًا من الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى خلوه تمامًا من الأمراض الصحية، ويمكن توفير التقارير الطبية التي تثبت صحة البيانات.

أن يتم مراعاة جميع الضوابط الصحية التي حثت وزارة الصحة على الالتزام بها أثناء الفترة الحالية للحد من انتشار الفيروس المستجد.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الخطوة الهدف منها هو العمل على سد احتياجات السوق السعودية من القوى العاملة من المواطنين والوافدين، وحتى يتم مساندة المنشآت المعنية بتقديم خدمات الحج كل عام، وتدشين أفضل الحلول المرنة إلى أصحاب الأعمال المختلفة، والحد من استقدام عمالة من الخارج وخصوصًا في مثل هذا الوقت.

طريقة إصدار تصريح أجير الحج

أما عن الخطوات التي قامت الوزارة بطرحها من أجل الحصول على تصريح أجير الحج أو الحصول على تصريح عمل مؤقت من مكتب العمل فسوف يكون من خلال نظام أجير عن طريق الخطوات التالية:

وعقب ذلك ينبغي أن يتم إدخال البيانات المطلوبة كاملة، والتي تتمثل في الهوية الوطنية وتاريخ ميلاد المتقدم ورقم جواله ثم كلمة المرور.