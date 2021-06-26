أخبار اليمن : شرف يلتقي بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة

شرف يلتقي بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدةالتقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "اونمها" رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال أبهيجت جوها.

واستمع وزير الخارجية، لعرض موجز حول أنشطة وبرنامج بعثة الأمم المتحدة الجارية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بالحديدة، إضافة إلى توضيحات بشأن ما يتطلبه عمل البعثة من تسهيلات خاصة بتحركاتها الميدانية.

وفي اللقاء أعرب وزير الخارجية، عن تقديره لجهود الجنرال جوها وطاقم البعثة لتنفيذ متطلبات اتفاق الحديدة.

وأكد حرص حكومة الإنقاذ الوطني على مواصلة التعاون مع البعثة بما يضمن نجاح تنفيذ مهامها المتفق عليها وكذا تأمين تحركاتها بالشكل المطلوب.

وندد وزير الخارجية بمواصلة تحالف العدوان السعودي الإماراتي انتهاج سياسية العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني من خلال منع دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي إلى ميناء الحديدة.

وأشار إلى أهمية أن يدرك المجتمع الدولي أن دول تحالف العدوان ومرتزقته لا تزال تضع العراقيل أمام جهود التسوية السياسية في اليمن من خلال القيام بإجراءات أحادية الجانب ترمي إلى تدمير الاقتصاد اليمني الذي تعرض لكل المؤامرات والحصار الشامل.

ولفت إلى أن العدوان وبالتعاون مع عملائه بالداخل انتهج لعديد من الممارسات التدميرية تجاه اليمن وشعبه بدأت بمنع مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي وتشجيع التهريب، والاستمرار في طبع مبالغ مالية كبيرة للعملة غير القانونية وتزوير الطبعة القديمة بهدف إغراق السوق وخلق تضخم وفوضى اقتصادية ومالية، تؤدي إلى مزيد من الأعباء المالية والمعيشية على كاهل المواطن.

من جانبه أوضح رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" حرص البعثة على استمرار عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم.