السعودية تحبط تهريب شحنة مخدرات "ضخمة" قادمة من لبنان

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، السبت، إحباط محاولة تهريب 14 مليون و400 ألف قرص مخدر تم ضبطها بميناء جدة، غربي البلاد.

وأوضح المتحدث باسم المديرية، أن الشحنة كانت مخبأة داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان، بحسب ما نقلت "واس".

وأضاف المصدر ذاته أنه ارتباطا بالعملية، جرى اعتقال مواطن بمنطقة الرياض لثبوت مشاركته في محاولة تهريبها، وأنه أحيل للنيابة العامة.

وفي أبريل الماضي، أعلنت السعودية منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، بعدما تمكنت الجمارك السعودية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب "الكبتاغون"، بلغت أكثر (5.3) ملايين حبة، مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان.

وكثيرا ما اتهمت واشنطن ودول عربية حزب الله الجماعة بالتورط في تجارة مخدرات عالمية بقيمة ملايين الدولارات في لبنان وسوريا لتمويل عملياتها العسكرية.