واشنطن: الهجوم بطائرات مسيرة قرب قنصليتنا فى أربيل خرق لسيادة العراق

جدة - نرمين السيد - وأعربت القنصلية الأمريكية فى أربيل فى تعليق مقتضب نشرته اليوم السبت على حساباتها فى مواقع التواصل الاجتماعى عن إدانة الولايات المتحدة للهجوم الجديد على إقليم كردستان، مشددة على أنه يمثل "خرقا واضحا لسيادة العراق".
وأكدت قناة "رووداو" الكردية فى وقت سابق من اليوم أن ثلاث طائرات مسيرة استهدفت الليلة الماضية قرية براغ التى تبعد ثلاثة كيلومترات فقط عن مقر القنصلية الأمريكية الجديد، بالإضافة إلى وقوع هجومين مشابهين وقعا قرب منطقة كومسبان التابعة لمحافظة أربيل.
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