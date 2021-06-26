احتجاجات وقطع طرق فى لبنان تنديدا بتردى الوضع الاقتصادى

وأقدم المحتجون على قطع الطرق الدولية التى تربط المناطق والمحافظات، قبل أن يتدخل الجيش مرارا من أجل فتحها، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".
وشهدت المحال التجارية إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء المواد الغذائية لتخزينها، فى حين أقفلت محلات أخرى أبوابها للحد من خسائرها، فى ظل التراجع المستمر لليرة اللبنانية.
ووصلت الأوضاع فى لبنان فى الأيام الأخيرة، إلى مستوى غير مسبوق من التوتر بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وفقدت العملة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا للهبوط فى وقت سابق هذا الشهر بلغ 15500 ليرة مقابل الدولار الواحد فى السوق السوداء.
فى المقابل، لا يزال سعر الصرف الرسمى للدولار فى لبنان هو 1507 ليرات، بينما تئن البلاد تحت وطأة أزمة خانقة.
وكان المصرف المركزى اللبنانى قد قلص الدعم مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية من 30 مليار دولار فى بداية الأزمة فى أكتوبر عام 2019، إلى ما يقرب من 15 مليار دولار حاليا.
وانخفضت القوة الشرائية لدى معظم اللبنانيين، ويعيش أكثر من نصف السكان الآن تحت خط الفقر.
كما أن هناك نقصا حادا فى البنزين والأدوية ومنتجات رئيسية أخرى، ويستمر انقطاع الكهرباء معظم ساعات اليوم.
والجمعة، وافق رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال فى لبنان، حسان دياب، على مقترح لتمويل واردات الوقود بسعر صرف 3900 ليرة للدولار، بدلا من سعر الصرف السابق الذى يبلغ 1500، فى مسعى إلى تخفيف أزمة المحروقات بالبلاد.
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