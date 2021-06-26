صندوق التنمية العقارية يعلن عن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري

أعلن صندوق التنمية العقارية في الساعات الأخيرة عن إعادة التمويل العقاري من خلال صفحة المواقع الاجتماعي عبر “تويتر”، حيث يعد صندوق التنمية العقارية من أكثر المواضيع بحثاً من قبل المواطنين والأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية، فقد تم الإعلان عن الشركة السعودية بهدف تمكينهم من الحصول على مساكن بأسعار مناسبة للأسر، بالإضافة إلى تحديد نسب هامش الربح على منتج “التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة”، ومن خلال موقعنا ثقفني نوضح لكافة متابعينا نبذة عن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وأهدافها، ودور الشركة العظيم، علماً بأن الهدف الأساسي من الشركة هو تحقيق رؤية 2030.

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري:

تم تأسيس الشركة على اعتبار إنها جزء من الخطة الاستراتيجية لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك لتحقيق الأهداف التي يسعى إلى زيادة نسبة مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تحقيق زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن بحيث تساهم كنوع من رفع نسبة التملك للسعوديين إلى 60% وذلك بحلول عام 2020 ميلادي، علماً بأن ملكية الشركة تلجأ إلى صندوق الاستثمارات العامة.

دعم استقرار ونمو سوق التمويل العقاري الثانوي

توفير السيولة لسوق التمويل العقاري الثانوي

زيادة السيولة وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل المحلية والدولية

أولاً: المقترض:

لا تقدم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري حلول التمويل مباشرة للمواطنين ولكن تمكن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري شركات التمويل العقاري والبنوك المحلية من تقديم منتجات تمويل عقاري بمتطلبات وأسعار أفضل مما ينعكس إيجاباً على تسهيل حصول المواطنين على حلول تمويل عقاري بشكل أفضل. ثانياً: المقرض: عندما يحصل المواطن على قرض سكني، يكون هذا القرض مقدماً وممولاً من بنك أو شركة تمويل عقاري، وذلك سيتطلب في نهاية المطاف المزيد من التمويل لمواصلة تقديم القروض العقارية لمواطنين آخرين. تقدم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التمويل أو شراء محافظ القروض العقارية من البنوك من أجل تحفيز نمو قطاع التمويل العقاري بشكل أكبر. ثالثاً: المستثمرين: تقدم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري حزم المحافظ التمويلية العقارية المماثلة في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ، ويتم إعادة إصدارها إلى المستثمرين في شكل أدوات مالية مثل الأوراق التجارية أو الصكوك قصيرة / طويلة الأجل. ومن الجدير بالذكر أن تقوم الشركة إعادة التمويل العقاري بعد القيام بشراء محافظ التمويل العقاري تحت إشراف الإدارة المختصة، بالإضافة إلى متابعة تحصيل سداد هذه القروض العقارية وذلك بجانب إمكانية إصدار منتجات للسوق الثانوي المالي مدعمة بهذه المحافظ التمويلية، كما إنها تشمل لإصدار الصكوك والسندات وغيره من المنتجات المحلية والعالمية والإقليمية. التمويل العقاري قصير الأجل: التمويل العقاري قصير الأجل: يستهدف هذا المنتج شركات ومؤسسات التمويل العقاري التي تسعى للحصول على قروض تمويلية قصير الأجل (أقل من خمس سنوات)، وذلك مع تزامن التكلفة المنخفضة التي تم الإشارة إليها، وذلك ساعد على رفع الميزانية العمومية وتمكينهم من إصدار قروض جديدة. الاستحواذ على محافظ القروض العقارية: الاستحواذ على محافظ القروض العقارية: قد أوضح الموقع الرسمي للشركة الهدف من الاستحواذ على محافظ القروض العقارية بأقل المخاطر الممكنة مما يمكن شركات التمويل العقاري والبنوك في المستقبل من تحرير الموازنة العمومية لديهم وتخفيض كلفة رأس المال.

أهداف الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري:الفئات المستفادة من الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري: