عاجل.. استقالة وزير الصحة البريطانى بعد واقعة تقبيل مساعدته

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم السبت، باستقالة وزير الصحة البريطانى على خلفية خرقه لقواعد التباعد الاجتماعى، بعد انتشار مقطع فيديو وصور له، أثناء تقبيله كبيرة مساعديه.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، يتصدر هانكوك، 42 عامًا، جهود الحكومة لمحاربة الجائحة ودائمًا ما ينصح الناس باتباع القواعد الصارمة، كما رحب العام الماضى باستقالة عالِم كبير خرق القيود بطريقة مشابهة.

واعتذر هانكوك، الجمعة، عما بدر منه بعدما نشرت صحيفة "ذا صن" صورة له وهو يعانق كبيرة مساعديه ويقبّلها فى مكتبه الشهر الماضى، أى عندما كانت القواعد تحظر التواصل الحميم مع أحد خارج نطاق الأسرة.

وفى بيان، قال هانكوك: "أقر بأننى انتهكت قواعد التباعد الاجتماعى فى هذه الظروف.. خذلت الشعب وأنا آسف جدًا"، وناشد بالحفاظ على خصوصية أسرته، لاسيما وأنه رجل متزوج.

فيما نشرت جميع الصحف البريطانية الكبرى قصة وزير الصحة وكبيرة مساعديه على صفحاتها الأولى، مؤكدة أن هانكوك فقد أى سلطة معنوية وأخلاقية وطالبته بالرحيل.