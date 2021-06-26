صور.. السعودية تحبط تهريب 14 مليون قرص مخدر قادمة من لبنان

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جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدى بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية -التى تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة- أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (14,400,000) قرص إمفيتامين مخدر، حيث تم ضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامى، مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.
وأوضح أنه تم القبض على مواطن سعودى بمنطقة الرياض لثبوت مشاركته فى محاولة تهريبها، مؤكداً أنه تم إيقاف المقبوض عليه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل للنيابة العامة.
كانت السعودية، قد قررت فى 23 إبريل الماضى، منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها وذلك بعد إحباط تهريب أكثر من مليونى قرص مخدر مخبأة فى شحنات الفواكه اللبنانية.
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