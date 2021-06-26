كولومبيا تعرض مكافأة مقابل معلومات عن مطلقى النار على مروحية الرئيس

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الكولومبية تخصيص مكافأة مالية قدرها 3 مليارات بيسو، ما يساوى 796 ألف دولار، مقابل معلومات تسهم فى القبض على مطلقى النار على مروحية كانت تقل رئيس البلاد، إيفان دوكى.





وقال وزير الدفاع الوطنى الكولومبى، دييجو مولانو، فى خطاب ألقاه اليوم السبت: "تعرض مكافأة بمبلغ يصل إلى 3 مليارات بيسو على من سيقدم معلومات تمكن من العثور على المسؤولين عن هذا الهجوم الإرهابى". وقد تعرضت مروحية عسكرية كانت تقل الرئيس الكولومبى ووزير الدفاع وزير الداخلية، دانييل بالاسيوس، وبعض المسؤولين الآخرين، مساء الجمعة، لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين خلال تحليق شرق البلاد. ولم يؤدى الحادث، حسب السلطات، إلى أى إصابات، وتم فتح تحقيق رسمى، بينما قال دوكى إنه سيواصل مكافحة كل العصابات الإجرامية الناشطة فى أراضى البلاد، بحسب قناة "روسيا اليوم".

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