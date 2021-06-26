بريطانيا تسجل أكبر عدد للإصابات الجديدة بكورونا منذ 5 فبراير

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18.270، مقارنة مع 16.703 الخميس و15.810 الجمعة، ليصل إجمالى الحالات إلى مستوى 4.717.811 إصابة.

وتمثل حصيلة اليوم أكبر عدد للإصابات الجديدة بالفيروس فى بريطانيا منذ يوم 5 فبراير، حينما بلغ هذا المؤشر مستوى 19.000 حالة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 23 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 21 الخميس و18 الجمعة، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 128.089 شخصا.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 44.078 مليون شخص، بينهم أكثر من 32.244 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.