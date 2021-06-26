قرض الأسرة بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية والتقديم أون لاين 2021

قرض الأسرة بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية ، هو قرض حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على توفيره لكل المواطنين الغير قادرين على الوفاء بمُستلزماتهم المادية، حيث تسهل عليهم جميع الإجراءات الخاصة بالقرض من خلال استخدام شبكة الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب الي المقر الرئيسي للبنك. من خلال قرض الأسرة يمكنك الحصول علي السيولة النقدية اللازمة وفقا لإحتياجتك وبدون أى هامش ربح ويمكنك التقديم علي طلب تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية بعد إستيفائك لعدة شروط وتقديمك للأوراق المطلوبة وسيتم وتوضيح ذلك فيما يلي.

الأسرة

يوفر بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية العديد من القروض والحلول التمويلية المتميزة. والتي تعمل على خدمة المواطن ومساعدته في تلبية كافة احتياجاته. حيث يمكنك الحصول علي تمويل يصل الي 60 الف ريال سعودي وبأقساط ثابتة حتي 5 سنوات. ومن أهم هذه القروض هي:

قرض الأسرة بدون فائدة .

تمويل كنف للنساء الأرامل والمطلقات.

قرض العمل الحر.

أما بالنسبة لطلب الحصول علي قرض الأسرة فهذا موضوع مقالنا. ومن الممكن الحصول عليه بسهولة من خلال رابط الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك.

أن يكون عمر المتقدم بالطلب لا يزيد عن السبعين عام، في حين لا يزيد عمر الكفيل له عن خمسة وخمسين عام.

قيمة الراتب الشهري للمتقدم لا تزيد عن اثني عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي.

كما يجب أن لا يزيد دخل الفرد الواحد داخل الأسرة عند تقسيم إجمالي الراتب على عدد الأفراد على ثلاثة آلاف ريال سعودي.

يدخل الأبناء الذين لم تتجاوز أعمارهم سن الرابعة والعشرين ضمن أفراد الأسرة المستحقين للقرض، بشرط عدم كونهم موظفين أو متزوجين.

تستطيع المرأة أن تقدم طلب قرض الأسرة عن نفسها وأبنائها في حالة كونها مطلقة أو أرملة.

صورة طبق الأصل من السجل الخاص بالأسرة.

بطاقة الهوية الشخصية سارية المفعول “صورة”.

صورة حديثة من بطاقة الهوية الوطنية.

تقديم بيان أصلي عن آخر ثلاثة أشهر معتمد ومختوم من البنك.

أصل شهادة بيانات حديثة من وزارة الداخلية، بجانب شهادة خاصة ببيانات الأبناء الذين تتم إعالتهم بواسطة مقدم الطلب.

وفي نهاية مقالتنا نتمني أن نكون قد قدمنا الإيضاحات الكافية لكم بكل ما يخص قرض الأسرة بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية.