تمويل شخصي بقسط 700 ريال بدون كفيل حتى 100 ألف وبدون تحويل راتب

تمويل شخصي بدون كفيل ومن غير تحويل راتب، هذا ما يقدمه بعض الشركات التمويلية السعودية، والبنوك السعودية أيضا توفر لك هذا القرض بأقل قسط شهري، وقد يوفر لك أيضا بطاقات ائتمانية وعروض وهدايا مجانية، عند طلبك التمويل الشخصي، هذا التمويل الذي يعطيك مبلغ مالي قد يبدأ من ألف ريال وحتى مليون ريال، وهذا ما يتناسب مع أحدى المواطنين والمقيمين، الذين يبحثون عن مبلغ مالي صغير حتى يتم توفير سداده سريعا، ويعمل على تلبية احتياجاتهم وقضاء الدين، كما أن هناك من يبحث عن تمويل بمبلغ مالي كبير حتى يقم في صنع منشأته الخاصة، لزيادة الدخل الشهري.

هناك تمويل بدون تحويل راتب، وتمويل بتحويل راتب إلى البنك المقرض، وعلى المقترض تحويل الراتب الشهري إلى البنك، ويتم ذلك بعد الموافقة على الشروط والقوانين التي ينص عليها البنك، أو الشركة التمويلية بداخل المملكة العربية السعودية، طريقة سريعة للحصول على تمويل شخصي يصل إلى 300 ألف ريال للمواطنين والمقيمين، كما أن التمويل بدون كفيل ويتم الموافقة فورا، وللمتقاعدين يتم توفير تمويل لهم للحصول على أقصى المميزات والإجراءات الميسرة بدون تأخر، وهنا يتم توفير هذا من خلال أحدى البنوك السعودية ولكن يشترط أن لا يقل الراتب عن 3,500 ريال، تمويل للمتقاعدين بدون كفيل مع إمكانية الحصول على تمويل ثاني، والتمويل يبدأ من 50 ألف ريال وحتى مليون ونصف ريال، ومن خلال الإنترنت يمكنك أن تحصل على تمويل شخصي من شركة التيسير بأبسط الإجراءات والموافقة الفورية.

إذا كنت تبحث عن تمويل شخصي بدون كفيل ومن غير تحويل راتب، إليك شركة التيسير التي توفر لك تمويلك الذي تتمناه، بأبسط متطلبات وشروط معلن عنها، التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن المبلغ التمويلي يبدأ من 20 ألف ريال وحتى 100 ألف ريال بدون كفيل وبأقل قسط شهري، إذا كنت تعاني من تعثر في سداد القروض المطلوبة منك، يمكنك تقديم طلب إعفاء سداد القروض من البنوك والتعرف على الشروط والمستندات المطلوبة، وهل أنت تستحق هذا الإعفاء أم لا، وتستمر مدة سداد التمويل من شركة التيسير حتى 60 شهرا، بأقل قسط شهري، قد يبدأ من 700 ريال، مع إيداع سريع للمبلغ التمويلي للعميل في 24 ساعة.

يجب أن لا يقل عمر طالب التمويل عن 21 عاما، والتمويل متاح للسعوديين فقط، ويجب أن لا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال، والتمويل كما تم ذكره بدون تحويل راتب، والأوراق والمستندات المطلوبة، هي الهوية الوطنية، خطاب تعريف بالراتب، وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، العنوان الوطني، التأمينات الاجتماعية، تمويل شخصي بدون كفيل، والرسوم الإدارية قد تكون 1 في المائة من قيمة المبلغ التمويلي، أو 5000 ريال سعودي أيهما أقل فيتم المحاسبة وفق المبلغ التمويلي، معدل النسبة السنوي 15 في المائة، ولك مطلق الحرية في اختيار فترة سداد القرض المناسبة لك.