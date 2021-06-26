الدنمارك أول المتأهلين إلى ربع نهائي أمم أوروبا

أحرز منتخب الدنمارك لكرة القدم، السبت، فوزا كاسحا على نظيره الويلزي، بعدما سجل رباعية نظيفة من دون مقابل، في إطار كأس أمم أوروبا 2020.
وسجل لاعب منتخب الدنمارك، كاسبر دولبرغ الهدفين الأولين في المباراة، في الدقيقتين 27 و48، ثم أضيف الهدف الثالث من زميله يواكيم ماهلي في الدقيقة الثامنة والثمانين.
ولم يتوقف تقدم المنتخب الدنماركي عند الهدف الثالث، فتمكن مارتن بريثوايت، من هز شباك المنتخب الويلزي، بهدف رابع، في الوقت بدل الضائع.
في غضون ذلك، قام حكم المباراة التي جرت في ملعب أمستردام الهولندي، بطرد لاعب المنتخب الويلزي، هاري ويلسون. في الدقيقة التسعين من المبارة.
وعقب هذا الفوز، ينتظر أن تلتقي الدنمارك، يوم السبت المقبل، الفائز من المباراة التي ستجمع منتخبي هولندا والتشيك، يوم الأحد، على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست.
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