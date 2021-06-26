رابط نتائج الصف الثاني عشر 2021 بالكويت نتيجة الثانوية العامة بالرقم المدني المربع

رابط نتائج الصف الثاني عشر 2021 بالكويت ، أعلنت وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت 2021، أن النتائج النهائية للثانوية العامة سوف تظهر في غضون الساعات القادمة خلال اليوم الجاري السبت 26 يونيو عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بظهور النتيجة، وخلال الدخول للمنصة التعليمية واتباع الخطوات سوف يظهر لطالب الثانوية العامة بكل سهولة النتيجة الخاصة به، لذلك سوف استعرض لكم الموقع الإلكتروني والخطوات الخاصة لدخول الموقع لمعرفة نتيجة كل طالب بالثانوية العامة بدولة الكويت.

بعد أن صرحت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن ميعاد ظهور نتيجة الثانوية عبر المواقع الإلكترونية. وهي نتيجة الشهادة الأدبية وكذلك نتيجة الشهادة للقسم العلمي وكان ذلك بعد الانتهاء من التصحيح بشكل دقيق للأوراق الخاصة بكل طالب. بالإضافة إلى مراجعة تمت بشكل أدق لكي يحصل كل طالب على حقه بدون زيادة أو نقصان.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم الكويتية قد أعلنت عن النتيجة في القليل من المحافظات في البداية ثم محافظات غيرها. وهكذا حتى يتم تخفيف العبء على المنصة التعليمية الخاصة بالوزارة، وقد تم أطلاق هذه المنصة بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

لذلك تسابق جميع الطلاب المرحلة الثانوية عبر المنصات للبحث عن نتائجهم، وسوف يتم الإعلان الرسمي عبر قناة الكويت عن أسماء أوائل الثانوية العامة في الساعة( السابعة والنصف) من مساء اليوم بتوقيت دولة الكويت.

عند اتباع الخطوات التالية سوف يظهر لكل طالب النتيجة الخاصة به بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم بالرقم القومي الخاص بكل طالب وهي كالتالي:

في البداية يجب الدخول على الموقع وزارة التربية والتعليم الكويتية.

يجب أن يقوم الطالب باختيار الخانة الخاصة بكتابة الرقم المدني له.

يجب على الطالب أن يقوم بالضغط على كلمة بحث وسوف تقوم المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم. وفي غضون لحظات من إظهار نتيجة الطالب.

وعند اتباع الطالب تلك الخطوات وعن طريق الرقم المدني الخاص به سوف تظهر له نتيجة الصف الثانى عشر بالكويت، بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب.