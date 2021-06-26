تأجيل سداد القرض ما هو ؟ كيف تقدم طلب ترحيل قسط التمويل ؟ وهل يؤثر على تقرير الائتمان

سنتعرف على وقت تأجيل الأقساط الشهرية المناسب بالإضافة الى تأثير التأجيل على تقرير الائتمان. لسوء الحظ ، في حين أن الحصول على قرضك يمكن أن يساعد في تقليل تكاليفه (ومعدل الفائدة الخاص بك) ، لا يزال بإمكانك أن تجد نفسك في أوقات مالية صعبة قبل سداد القرض. إذا حدث ذلك ، فقد يصبح دفع القسط الشهري أمرًا صعبًا. يعد سوق المملكة مكانًا رائعًا للبدء إذا كنت تفكر في فتح قرض جديد أو الحصول على قرض إعادة تمويل.

يمكن أن تكون التقدم لحصولك على قرض شخصي خيارًا جيدًا إذا كنت بحاجة إلى نقود سريعة أو إذا كنت بحاجة إلى تغطية نفقات مفاجئة أو غير متوقعة.

إذا وجدت نفسك في هذا الموقف ، فقد ترغب في التقديم على طلب تأجيل سداد التمويل – وهو خيار متاح غالبًا للمقترضين الذين يعانون من ضائقة مالية. هل تواجه صعوبة في مواكبة قرضك الشخصي؟ إليك ما تحتاج لمعرفته حول التأجيل والبدائل الأخرى التي قد تكون لديك.

ما هو تأجيل القرض الشخصي؟

يتيح لك التأجيل إيقاف القسط الشهري القرض مؤقتًا ، عادةً بسبب الضائقة المالية أو الخسارة المؤقتة للدخل. يسمح المُقرض للعميل بتأجيل السداد الجزئي لقرضه لبعض الوقت في المستقبل. يوافق العميل على سداد المبالغ المستحقة خلال فترة التأجيل – عادةً في نهاية مدة التمويل”.

تختلف فترات التأجيل ، لكنها عادةً ما تستمر لبضعة أشهر على الأقل. لن تضطر إلى سداد مدفوعات خلال هذا الإطار الزمني ، وسيتم سداد الدفعات الفائتة في نهاية التمويل عن طريق دفعات شهرية إضافية. إنها في الأساس طريقة لإيقاف المدفوعات مؤقتًا وتمديد فترة القرض في وقت واحد.

هل سأتمكن دائمًا من تأجيل سداد أقساط التمويل؟

تختلف خيارات التأجيل باختلاف المُقرض ، لذا فهي تعتمد حقًا على من هو المُقرض الذي تتعامل معه وعلى شكل وضعك المالي. (مرة أخرى ، يمكنك زيارة صفحة كاتب المقال لمقارنة الأسعار والمقرضين – سواء كنت تفكر في طلب تمويل شخصي سريع جديد كهذا التمويل الذي يسمح لك باقتراض 400 ألف ريال أو إعادة تمويل قرض حالي).

يعرض بعض المقرضين من البنوك والشركات تأجيلات لمدة ثلاثة أشهر لمساعدة المقترضين الذين وجدوا أنفسهم في أوقات عصيبة. حتى أن البعض سمح لهؤلاء المقترضين بتمديد التأجيل لمدة ثلاثة أشهر أخرى إذا لم تتم الموافقة على الموقف.

إذا كان البنك الذي تتعامل معه يقدم خيار التأجيل ، فستحتاج على الأرجح إلى إثبات مصاعبك المالية بطريقة ما ، باستخدام كشوف الحسابات المصرفية أو غيرها من الوثائق. ضع في اعتبارك أن رصيدك عادةً ما يستمر في تراكم الفائدة أثناء تأجيله ، لذلك لا يأتي مجانًا. تأكد من فهمك للقواعد الدقيقة التي وضعها المُقرض للتأجيل وما قد يكلفك ذلك على المدى الطويل.

هل تأجيل القرض الشخصي يضر بدرجة الائتمان الخاصة بي؟

وفقًا لخبراء إعفاء الديون ، تضيف البنوك ملاحظة إلى الحسابات المؤجلة عند الإبلاغ عن حالتهم إلى مكاتب الائتمان.

في حين أن الملاحظة المضافة إلى تقارير الائتمان لا تؤثر بشكل مباشر على درجات الائتمان ، فإن حقيقة وجودها قد تؤثر على قدرتك على الاقتراض أكثر ويكون لها آثار أخرى.

ببساطة ، هذا يعني أنك قد تواجه صعوبة في الحصول على منتجات مالية أخرى ، ويمكن أن تظهر في تقريرك إذا تم سحبه من قبل المالك أو صاحب العمل المحتمل.

ما سيضر بدرجة الائتمان الخاصة بك ، مع ذلك ، هو إذا انتظرت طويلاً للانضمام إلى خطة التأجيل الخاصة بك. تأكد من الاتصال بالمقرض الخاص بك واسأل عن التأجيل قبل مرور وقت السداد. يمكن أن تضر المدفوعات المتأخرة والمتأخرة بدرجة كبيرة وتؤثر على خياراتك المالية المستقبلية.

ما هي خياراتي الأخرى؟

تعتبر التأجيلات مثالية إذا كنت تواجه صعوبات قصيرة الأجل حيث يتيح التأجيل للعميل مساحة صغيرة للتنفس عندما يعتقدون أنهم سيعودون إلى المسار الصحيح وقادرون على استئناف دفع الأقساط المنتظمة في غضون شهر أو شهرين”.

أيضًا للذين لديهم قرض المنشآت والمشاريع يمكن طلب التأجيل من شركة كوارا للتمويل بحيث يتم ترحيل تسديد القسط الشهري فيما بعد.

إذا لم يقدم المقرض الذي تتعامل معه التأجيل أو كنت تعتقد أن وضعك المالي قد يكون أطول ، فلديك خيارات أخرى أيضًا. الأول هو تعديل القرض.

عادة ، تشمل هذه المدفوعات بضعة أشهر من المدفوعات المخفضة إلى جانب تخفيض سعر الفائدة لمساعدة العميل في مشقة مؤقتة من المتوقع أن تتجاوز شهرًا أو شهرين”.

يمكن أن تسمح لك تعديلات القرض أيضًا بتمديد مدة القرض ، مما يقلل من دفعتك الشهرية ويجعلها في متناول الجميع. مرة أخرى ، قد تحتاج إلى تقديم بعض الأدلة الموثقة.

هناك خيار آخر يتمثل في إعادة تمويل قرضك. تتيح لك إعادة التمويل استبدال قرضك الحالي بقرض جديد – من الناحية المثالية ، قرض بفائدة أطول أجلاً وسعر فائدة أقل (كلاهما سيقلل من مدفوعاتك).

إذا كنت تواجه صعوبة في سداد مدفوعات قرضك الشخصي ، فقد يكون التأجيل أحد الخيارات. قد يكون للمقرض أيضًا طرقًا أخرى يمكنك استكشافها ، بما في ذلك تعديل شروط القرض.