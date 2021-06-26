تردد قناة beIN sport المفتوحة الجديد 2021 بعد غلقه

تردد قناة Bein sport المفتوحة، محطة قنوات بي إن سبورت من أشهر المحطات التلفزيونية المختصة بنقل المباريات الرياضية وأهم الماتشات الرياضية لأهم المباريات، وشهدت مع بداية العام الحالي 2021 تغيير في ترددها المعتاد، ولهذا يرغب جميع الأشخاص المحبين للرياضة والمتابعين للبرامج الرياضية في معرفة تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الجديد.

قنوات beIN sport HD

نبدأ أولًا في التحدث عن قناة بي إن سبورت والمزايا التي تختص بها لأنها السبب في امتلاكها لتلك الشهرة الكبيرة فهي تنقل الأحداث من مباريات وبطولات من خلالها ويتم بجودة عالية سواء كان للصور أو الصوت بالإضافة لنقل تلك المباريات مجانًا وبدون توقف، ونجد أنها كذلك تنقل المباريات الداخلية والخارجية عن مصر، والجدير بالذكر أن تردد قناة Bein sport من الترددات التي يكثر عليها الطلب ليس فقط من قبل المشاهدين ولكن الكثير من اللاعبين الكبار للاستمتاع بالمباريات، لهذا تحمل فضائية Bein Sport أكثر من 95 قناة حصرية معظم تلك القنوات بنقل برامج رياضية مصرية ومباريات مصرية وتحمل الكثير من الترجمات سواء كانت الإنجليزية أو الفرنسية أو العربية أو الأسبانية، كان أول انطلاق لهذه القنوات في عام 2003 بمدينة الدوحة.

تردد قناة bein sport HD على القمر الصناعي نايل سات

ولتنزيل قناة بي إن سبورت اتش دي يتم اتباع التالي الأرقام:

معامل الترميز هو 27500.

تردد قناة beIN sport Hd الجديد هو 11084.

اتجاه الاستقطاب أفقي H.

معامل التصحيح للخطأ ⅚.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

أما عن التردد من خلال عرب سات فهو:

12379 وهو التردد.

ومعدل الترميز هو ⅚.

والاستقطاب اتجاه أفقي رمز H.

ومعامل الترميز هو 27500.

تردد قناة بي إن سبورت المجانية المفتوحة

ويمكن تحميل بعض من قنوات بي إن سبورت التي تبث مجموعة من المباريات الكبرى بشكل مجاني خاصةً بعد تشفير قنوات Bein sport الفترة الماضية، وللحصول على قناة بي إن سبورت المجانية يتم وضع البيانات التالية: