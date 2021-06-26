تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة عبر بوابة ريف reef.gov.sa – الرابط وطريقة التسجيل في الدعم الريفي

تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة عبر بوابة ريف الإلكترونية، يتزايد البحث بشكل يومي عن طريقة التسجيل في برنامج الدعم الريفي وكيفية الاستفادة منه من جميع مناطق المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر المملكة ذات مناطق واسعة تدعم الإنتاج المحلي من المناطق الزراعية و الاستفادة بكل المنتجات الطبيعية، ولابد على كل مواطن يعمل في هذا المجال التسجيل في منصة ريف للحصول على دعم مادي شهري غير مسترد يبدأ من 2000 ريال وحتى 4500 ريال لدعم الأعمال الحرة الريفية الصغيرة في بدايتها، وعبر مقالنا هذا نشرح لكم جميع التفاصيل حول دعم ريف للأسر المنتجة.

تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة

يهدف برنامج ريف لدعم الأسر المنتجة الى تحقيق أهداف عديدة أهمها دعم الإنتاج المحلي وتطويره بما يتناسب مع رؤية 2030، التي تستهدف البيئة الزراعية.

والى مساعدة الأسر الريفية المنتجة الصغيرة التي ترغب في تحسين مستوى معيشتها، من خلال انشاء المشاريع الصغيرة التي تؤسسها، أهم القطاعات التي يدعمها البرنامج وتؤثرعلى رفع القطاع الزراعي.

صناعة البن العربي، وإنتاجه وتصنيعه

تربية النحل وإنتاج العسل الطبيعي

دعم قطاع الفاكهة بشكل خاص الذي يساهم في رفع الإنتاج في السوق المحلي.

رابط منصة ريف للأسر المنتجة

الأنشطة الريفية كثيرة وواسعة في المملكة العربية السعودية، ومنصة ريف هي إحدى المنصات الحكومية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ويهدف البرنامج الى تحقيق تنمية ريفية زراعية مستدامة في كل مناطق المملكة، فمن يرغب بالتسجيل والحصول على الدعم عليه الدخول على منصة برنامج ريف والتسجيل فيه بما يتوافق مع الشروط المنصوصة.

طريقة التسجيل في منصة ريف

يكون المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية. من العاملين في المجال الزراعي ولا يكون موظف في المؤسسات الحكومية و القطاع الخاص. ألا يقل عمره عن 21 سنة. لا يزيد دخله عن 6000 ريال سعودي في الشهر الواحد. ألا يكون من المستفيدين في أحد برامج الدعم الحكومي. من القانطين في أحد المناطق التي تقدم الدعم المادي لبرنامج ريف. حاصل على شهادة من وزارة الموارد البشرية للعمل الحر.

شروط التسجيل في الدعم المادي للأسر المنتجة