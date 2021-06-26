سوريا.. قتلى بانفجار عبوة بسيارة في ريف حلب
قتل 3 أشخاص بينهم طفلة وجُرح آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في محيط مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي بسوريا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن العبوة انفجرت بسيارة من نوع "سانتافيه" قرب محطة محروقات "جين" على الطريق الرئيسي بين حلب وعفرين، وعلى المدخل الشرقي للمدينة التي تسيطر عليها تركيا وفصائل مدعومة منها.
يذكر أن المدينة شهدت في الثامن من الشهر الجاري انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل سيارة في حي المحمودية وسط المدينة.
المصدر: وسائل إعلام سورية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوريا.. قتلى بانفجار عبوة بسيارة في ريف حلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.