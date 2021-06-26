فيديو.. الآلاف يتظاهرون فى لندن احتجاجا على قيود كوفيد

جدة - نرمين السيد - وسار المتظاهرون رافعين لافتات كتبت عليها كلمة "حرية"، على أصوات قرع الطبول والموسيقى والصفارات فى قلب العاصمة البريطانية، من هايد بارك إلى البرلمان، حسبما أفادت قناة "فرانس 24".

وقال إيان ماكوسلاند الذى جاء من ديفون جنوب البلاد "أنا هنا لأننى أعتقد أن العزل كلفنا حريتنا وحقوقنا"، مضيفا "أنا حقا غاضب من الحكومة كالجميع هنا".

وردد المتحتجون "عار عليكم!" وألقوا كرات صغيرة فوق بوابة المقر الرسمى لرئيس الوزراء بوريس جونسون فى 10 داونينج ستريت والبرلمان فى ويستمنستر.

على الرغم من التقدم المحرز فى حملة التلقيح وفترة عزل طويلة خلال الشتاء، تواجه المملكة المتحدة منذ أسابيع ارتفاع الإصابات جراء متحورة دلتا التى رصدت فى البداية فى الهند وتعد أشد عدوى.

والبلاد التى سجلت أكثر من 128 ألف حالة وفاة، سجلت أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة اليوم السبت.

ودفع تدهور الوضع الصحى الحكومة الى أن تؤجل لأربعة أسابيع حتى 19 يوليو، قرار رفع آخر القيود التى ما زالت سارية. ويتعلق الأمر بإعادة فتح النوادى الليلية والجلوس الى البار داخل الحانات وإمكان تجمع أكثر من ستة أشخاص "أو أكثر من أسرتين" فى الأماكن الداخلية.