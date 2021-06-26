الشرطة الألمانية: جميع ضحايا حادث الطعن فى فيرتسبورج من النساء

جدة - نرمين السيد - وذكر قائد الشرطة بالمنطقة أن المشتبه به دخل متجرا وسأل موظفة عن مكان السكاكين، ثم انتزع سكينا وقتل الموظفة واثنتين أخريين بالمتجر. وطعن الرجل بعد ذلك خمس نساء وطفلا فى الشارع وبأحد المصارف.
وقال مسؤولون إن الجانى، الذى ضبطته الشرطة فى مسرح الحادث، مهاجر صومالى يبلغ من العمر 24 عاما وكان يعانى من مشكلات نفسية فى السابق، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وقال خواكيم هرمان، وزير الداخلية بولاية بافاريا، إن المسؤولين يعتقدون أن المشتبه به تصرف بمفرده، لكنهم يحققون لمعرفة ما إذا كانت له دوافع مرتبطة بتنظيم متطرف.
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